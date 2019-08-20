"باير" تبيع قطاعها للدوائيات البيطرية لـ إلانكو مقابل 7.6 مليار دولار

أعلنت شركة باير الألمانية للدوائيات والكيماويات الزراعية اليوم الثلاثاء أنها باعت قطاعها للدوائيات البيطرية لشركة إلانكو الأمريكية مقابل 7.6 مليار دولار.

وأوضحت باير أنها ستتلقى من هذا المبلغ، 5.3 مليار دولار نقدا فيما ستحصل على الـ 2.3 مليار دولار المتبقية في صورة أسهم لشركة إلانكو.

يذكر أن قطاع "انيمال هيلث/صحة الحيوان/" هو أصغر قطاعات باير، ويقع مقر هذا القطاع في مونهايم بالقرب من دوسلدورف فيما تقع منشأتها الإنتاجية في مدينتي كيل الألمانية وشوني الأمريكية، ويعمل لديها نحو 3700 شخص يمثلون 3 % من إجمالي العاملين لدى باير.

ويمكن لباير بمبلغ البيع أن تقلص مقدار الديون الضخمة لديها والذي نجم عن استحواذها على شركة مونسانتو الأمريكية للبذور، وكانت باير جمعت إيرادات منذ فترة غير بعيدة عن طريق أسهم لها في شركة مشغلة لمستودعات كيماوية.

كانت مبيعات القطاع الذي باعته باير، وصل في 2018 إلى 1.5 مليار يورو، وحققت نشاطاته أرباحا، فيما بلغت مبيعات باير نحو 40 مليار يورو.

ويبيع القطاع الذي باعته باير، وسائل للتخلص من البراغيث والقراد والديدان وأشرطة رقبة تتصدى للآفات، وكانت باير شهدت للقطاع في تقريرها عن العام الماضي بامتلاكه آفاقا إيجابية.

وذكرت باير في تقريرها أن عدد سكان العالم آخذ في الارتفاع كما ارتفعت أيضا متوسطات الدخول " الأمر الذي أدى إلى تزايد امتلاك حيوانات منزلية وزيادة استهلاك اللحوم والألبان من الحيوانات" مشيرة إلى أن هذه التطورات جعلت الطلب على الدوائيات الحيوانية يرتفع.

ويبلغ عدد العاملين في إلانكو، التي كانت تتبع عملاق الدوائيات الأمريكية إلي ليلي، 5600 شخص على مستوى العالم وبلغت قيمة مبيعاتها السنوية مؤخرا 3.1 مليار دولار، وكانت قد أثارت الانتباه في عام 2015 عندما استحوذت على قطاع الصحة الحيوانية لدى شركة نوفارتيس السويسرية.