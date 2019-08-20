هل يحل صبار المكسيك مشكلة البلاستيك في العالم ؟

يسعى باحثون في المكسيك لاستخدام الصبار الشائك الذي يزين علم البلاد لإنتاج مواد بلاستيكية قابلة للتحلل كحل بيئي ابتكاري يكون بديلا عن الأكياس الملوثة. فقد طورت باحثة مكسيكية مواد للتغليف من خلال هذه النبتة آملة في أن تقدم حلا واعدا لواحدة من أكبر المشكلات البيئية في العالم. وقالت ساندرا باسكوي التي طورت هذا المنتج والتي تعمل في جامعة أتيماخاك فالي في مدينة غوادالاخارا غرب البلاد "أستخرج العصير من اللب لأستخدم السائل لاحقا في إنتاج المواد". وفي ما بعد، يخلط السائل مع إضافات غير سامة لتحويله إلى أوراق تصبغ بألوان مختلفة وتطوى لتشكل أنواعا مختلفة من الأغلفة. وأوضحت ساندرا أن "ما نقوم به هو محاولة لاستهداف المنتجات التي لا تصلح لفترة طويلة" خصوصا الأغلفة "المعدة للاستخدام الواحد". ولا تزال هذه الباحثة تجري اختبارات لكنها تأمل في الحصول على براءة اختراع لمنتجها في وقت لاحق من هذه السنة والبحث عن شركاء في أوائل 2020 بهدف الإنتاج على نطاق أوسع.

وهذا الصبار الذي تستخدمه باسكوي لتجاربها يأتي من سان استيبان وهي بلدة صغيرة على مشارف غوادالاخارا حيث تنمو هذه النبتة بالمئات. وتقع سان استيبان في ولاية خاليسكو حيث ستحظر الأكياس البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير وقشات الشرب وغيرها من المنتجات المعدة للاستخدام الواحد ابتداء من السنة المقبلة. وقد أقرّت العاصمة المكسيكية وولايات مثل باها كاليفورنيا أيضا تدابير مماثلة. ولفتت باسكوي إلى أن موادها الجديدة لن تكون أكثر من "قطرة في المحيط" في معركة الحفاظ على البيئة. وأوضحت أنه بالنظر إلى الإنتاج الهائل للمواد البلاستيكية الصناعية والوقت الذي تحتاج إليه لإنتاج موادها، تدعو الحاجة إلى اعتماد "استراتيجيات أخرى لإعادة التدوير" لإحداث أي فرق ملموس. وتولد أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي حوالي 10%من النفايات في أنحاء العالم وفقا لأرقام الأمم المتحدة.