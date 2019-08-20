مسؤولون في البيت الأبيض يبحثون خفض ضرائب الأجور لمواجهة التباطؤ المحتمل

أفادت صحيفة واشنطن بوست اليوم نقلا عن 3 مصادر مطلعة أن مسؤولين كبارا بالبيت الأبيض يبحثون إمكانية خفض ضرائب الأجور على نحو مؤقت في مسعى لتعزيز الاقتصاد في مواجهة تباطؤ محتمل. وقالت الصحيفة إن النقاشات الجارية في هذا الشأن مازالت في مراحلها المبكرة وإن المسؤولين لم يقرروا بعد إن كانوا سيطلبون من الكونجرس الموافقة على خفض ضريبي.