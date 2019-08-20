الأسهم اليابانية تصعد نهاية التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 79.56نقطة أو ما يعادل 0.39% ليصل إلى20642.72 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 7.62نقطة، 0.51% ، ليصل إلى1501.95 نقطة