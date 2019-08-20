ترمب يناقش مع رئيس وزراء باكستان خفض التوتر مع الهند

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مساء أمس بشأن الحاجة إلى خفض التوتر مع الهند بسبب كشمير وتجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الأزمة.
أخبار
- وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعا بعد عيد الأضحى
- "هيئة الترفيه": أكثر من 80 فعالية في مختلف مناطق المملكة ضمن "موسم العيد"
- «الشورى» يقر نظام الإقامة المميزة للحد من الاقتصاد الخفي والتستر التجاري
- واشنطن بوست: ترمب وافق على تنفيذ هجوم إليكتروني استهدف منظومات صاروخية إيرانية
- بدء استقبال طلبات الحصول على الإقامة المميزة السعودية.. الدائمة بـ 800 ألف ريال والسنوية بـ 100 ألف
- إطلاق خدمة شهادة خلو السوابق الإلكترونية
- "إطعام" تطلق مشروع زكاة الفطر بطريقة نوعية تحد من هدر الطعام
- 17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين.. و"البنجلادشية" و"الفلبينية" الأكثر طلبا
- قوات التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي ويصيب 26 مسافرا
- الحوثيون يستعرضون في الحديدة بمركبات الأمم المتحدة.. ترفع صور الخميني وعلم حزب الله الإرهابي
أضف تعليق