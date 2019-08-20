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ترمب يناقش مع رئيس وزراء باكستان خفض التوتر مع الهند

رويترز

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مساء أمس بشأن الحاجة إلى خفض التوتر مع الهند بسبب كشمير وتجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الأزمة.

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