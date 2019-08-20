العثور على رسالة في زجاجة كتبها بحار روسي قبل 50 عاما

عثر رجل من ألاسكا على رسالة مكتوبة باللغة الروسية عمرها 50 عاما داخل زجاجة، وتبين أن كاتبها لا يزال على قيد الحياة، وفقا لـ”بي بي سي”. وبعد أن وجد تايلر إيفانوف الرسالة، طلب عبر صفحته على “فيسبوك” المساعدة على ترجمتها، حيث تبين أن الرسالة كتبها بحار روسي كان على متن السفينة الروسية سولاك 20 حزيران (يونيو) 1969.

واهتمت وسائل الإعلام الروسية بالرسالة، وبدأت في تتبع مصدرها، وأكدت أن من كتبها هو الكابتن أناتولي بوتسانينكو. ويقول إيفانوف، إنه خرج بحثا عن حطب للتدفئة حين وجد الزجاجة وداخلها الرسالة في حالة جيدة، نظرا إلى وجود سدادة بلاستيكية، وذلك على بعد 32 كليومترا غرب قريته شيشماريف.

وأضاف لصحيفة “ذي نوم ناجت”، أنها كانت في حالة جيدة ولا تزال جافة، لافتا إلى أن الرسالة شارك في ترجمتها البعض بسبب وضوح الخط الذي مكن من قراءتها، على “فيسبوك”.

وتقول الرسالة: “تحيات خالصة! من السفينة الأم في أسطول الشرق الأقصى الروسي في آر إكس إف سولاك، أحيي من يعثر على الزجاجة، وأطلب منه أن يرد برسالة إلى جميع أفراد طاقمنا على العنوان:Vladivostok - 43 BRXF Sulak نتمنى لكم صحة جيدة وأعواما طويلة من الحياة والإبحار السعيد. 20 يونيو (حزيران) 1969”.

وعندما علم الكابتن بوتسانينكو، البالغ من العمر 86 عاما، بأمر العثور على الرسالة التي كتبها، دمعت عيناه من الفرح، وقال لقناة “روسيا 1”: “يبدو أنه خطي بالتأكيد”.

وتفيد تقارير بأن الكابتن بوتسانينكو أشرف على بناء السفينة سولاك في عام 1966 وأبحر عليها حتى عام 1970.

وأبدى إيفانوف سعادته بالتفاعل مع الرسالة على “فيسبوك”، وقال “من الرائع أن تتحول صورة صغيرة إلى قصة”، مضيفا أنه قد يفكر في إرسال رسالة في زجاجة في يوم من الأيام لينظر ماذا سيحدث لها.