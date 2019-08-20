5 خطوات تعزز سرعة الهواتف الذكية وتعيدها كالجديدة

يلجأ بعض الناس إلى شراء هاتف جديد ظنا منهم أن الهاتف القديم لن يعود كما كان، بعد استخدامه عدة أعوام وملاحظة البطء الذي أصبح عليه. لكن قبل أن تقرر ذلك، عليك القيام بخمس خطوات بسيطة لتعزيز سرعة هاتفك الذكي وإعادتها كما كانت، حسبما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويؤكد خبراء التقنية ضرورة مسح البيانات المخزنة مؤقتا، حيث إن ذاكرة التخزين المؤقت؛ نظام تخزين في هاتفك الذكي يمنح الجهاز بيانات من الاستخدامات السابقة، وعندما تكون ممتلئة، سيتعين على الجهاز فحص الذاكرة بالكامل بحثا عن البيانات المطلوبة، التي يمكن أن تكون مصدر استنزاف كبير في أوقات التحميل.

وفي حال مسح المساحة الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت للهاتف سيكون التأثير ملحوظا، خصوصا عند فتح صفحات الويب واستخدام التطبيقات وباقي وظائف الهاتف، وفقا لـ"سكاي نيوز" .

وأكدوا ضرورة التعاطي جيدا مع إدارة التطبيقات الخاصة بك، فإذا لم تدر تطبيقاتك بشكل فاعل، فيمكنها استنزاف أداء هاتفك، ففي حال حذف أي تطبيقات غير مستخدمة ستتحرر الذاكرة، وسيكون أداء معالج الجهاز أفضل.

وينصح بحذف التطبيقات التي يتم تحديثها بانتظام، مثل «تويتر» و«فيسبوك»، وإعادة تثبيتهما بشكل مستمر، لأن التحديثات القديمة لا تحذف وتؤدي إلى زيادة حجم الذاكرة.

وأشاروا إلى أن عدم تحديث نظام التشغيل يمكنه إبطاء جهازك، حيث يعد تحديث الجهاز بآخر إصدار للنظام مفيدا، وإذا كان هاتفك يستخدم نظام تشغيل قديما، فيمكنه إبطاء جهازك، لذا من المهم جدا أن يتم تحديث الجهاز بأحدث إصدار لنظام التشغيل، حيث سيؤدي ذلك إلى الحفاظ على سرعة الجهاز.

وتأتي طبيقات تحسين الأداء مهما، حيث هناك عديد منها يمكن تحميله للمساعدة على تحسين أداء الهاتف، ويؤدي إلى تقليص مقدار الوقت الذي تستغرقه التطبيقات عند تشغيلها، كما توجد تطبيقات تساعد على مسح مساحة ذاكرة التخزين المؤقت.

وأخيرا، يعد استبدال البطارية خطوة مهمة في حال لم تساعد الخطوات السابقة على زيادة سرعة الهاتف، ويمكن أن يسهم استبدال البطارية في تعزيز سرعة الجهاز.

مع مرور الوقت تستنزف الهواتف الذكية بطاريتها بشكل كبير، ولهذا السبب يمكن أن تتسبب البطارية القديمة أو غير الفاعلة في مشكلات في الأداء، ويجب استبدالها لضمان تشغيل الهاتف بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.