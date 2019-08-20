سعال متواصل يتحول إلى إصابة فتاكة

أفادت صحيفة Daily Mirror بأن السعال المتواصل الذي أقض مضجع بريطاني يدعى تريفور ووكر، تبين أنه سرطان قاتل في الأمعاء، وفقا لـ"روسيا اليوم"

وكان الرجل البالغ من العمر 56 عاما، قد عانى سعالا استمر مدة شهرين، فيما اعتقدت أسرته أنه أصيب بعدوى في صدره، إلا أن الأطباء شخصوا المرض بأنه ورم انتشر في الأمعاء وانتقل إلى الرئتين.

وتوقع الأطباء ألا يعيش المريض أكثر من ثلاثة أسابيع، وقد توفى بعد 16 يوما من إخباره بالتشخيص القاتل.

اللافت أن أرملة البريطاني التي اقترنت به منذ 24 عاما، أكدت أن زوجها كان ملتزما بأسلوب عيش صحي، وتوقف عن التدخين قبل أكثر من 30 عاما، وعمليا لم يكن يتعاطى أي مشروبات ضارة.

وذكرت الأرملة أن زوجها كان يشتكي من حالة ضعف وسعال شديد، لكن لم تظهر لديه أي علامات واضحة على إصابته بمرض فتاك.