4 بروفات لحفل الدوري .. وسرور يعزف

شارك 650 منظما في حفل تدشين دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي أقيم أمس الأول في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث قدم الحفل ولأول مرة بتقنية الـ D3، حيث تم الإعلان عن استمرار اسم ولي العهد على بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي. ورعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة الحفل بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي وممثلي الأندية الـ16 التي ستشارك في المسابقة، وأكثر من 300 مدعو من رياضيين وإعلاميين. وشارك في الحفل 144 فردا يمثلون الأندية المشاركة، بواقع تسعة من كل ناد، هم: الرئيس، المدير التنفيذي، المدرب، إداري الفريق، وخمسة لاعبين، كشفت أطقم فرقها الرئيسة التي ستخوض بها مباريات الدوري. وكانت الشركة الخاصة بتصوير "برومو الدوري" قد أنهت تصوير أندية الأهلي، الاتحاد، والوحدة في اليوم الأول، فيما قامت بتصوير بقية الأندية في اليوم الثاني ابتداء بالشباب، الفيصلي، النصر، أبها، ضمك، الاتفاق، التعاون، الرائد، الحزم، الفيحاء، الفتح، وأخيرا الهلال، وعدم حضور العدالة في الوقت المناسب لظروف الطيران منعها من الوجود في "برومو الدوري". وكانت الـ 72 ساعة التي سبقت حفل التدشين شهدت حالة استنفار من الجهات كافة ذات العلاقة بالحفل، واحتاج المنظمون إلى أكثر من ثلاثة أيام لتجهيز الحفل، وإقامة أربع بروفات منها بروفتان قبل انطلاق الحفل بساعات، الثالثة بدأت عند الـ 11 ليلا وانتهت في منتصفها، والرابعة لأكثر من ساعتين بدأت من الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا من يوم الحفل نفسه. واستعان المنظمون بـ "الليزر، الألعاب النارية، وفرقة استعراضية" في حفلها إضافة لعزف الموسيقار المصري محمد سرور موسيقى الدوري السعودي القديمة "تتر المباريات القديمة".