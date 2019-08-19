واشنطن تتجه لإضافة 46 شركة صينية تابعة لـ "هواوي" إلى قائمة الشركات المحظورة

أعلن ويلبر روس وزير الاقتصاد الأمريكي، أمس، تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" للتكنولوجيا الأميركية مدة 90 يوما.

وبحسب "الفرنسية"، قال على شبكة "فوكس بزنس" الأمريكية، "أمام شركات الاتصالات الأمريكية 90 يوما، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي.. سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل مع الشركة الصينية".

وأكد أن المهلة النهائية الجديدة لتطبيق الحظر هي 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترمب لتقييد نشاطات "هواوي"، التي يقول مسؤولون إنها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية، ما يجعلها تشكل تهديدا.

وذكر روس أنه تجري إضافة 46 شركة أخرى تابعة لـ"هواوي" إلى قائمة الشركات المحظورة، ما يعني أن أكثر من 100 شركة تابعة تخضع الآن للقيود.

لكن وزارة الاقتصاد مددت رخصة مؤقتة للشركات الأمريكية للعمل مع الشركة الصينية وفروعها لمدة 90 يوما أخرى.

وقال روس، "من الناحية الفنية تقول هواوي إنها شركة خاصة، لكن بموجب القانون الصيني، فإنه حتى الشركات الخاصة يجب أن تتعاون مع الجيش ووكالات الاستخبارات الصينية، كما يجب عليها عدم الكشف بأنها تقوم بذلك".

و"هواوي"، هي ثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم، وتعد رائدة عالميا في معدات الجيل الخامس، لكن يعيقها الحصول على الأجهزة وبرامج الكمبيوتر الرئيسة، من بينها رقائق الهواتف الذكية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول، "لا نريد أن نعمل مع هواوي لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

