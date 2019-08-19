خبراء اقتصاديون: الحروب التجارية الدولية تخفض إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.6% في 2021

حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات الغموض الناجم عن الحرب التجارية العالمية، وبخاصة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر والرسوم التجارية التي فرضها على السلع الصينية.

وبحسب تقرير أعده دان هانسون وجامي روش وتوم أورليك خبراء الاقتصاد في وحدة الأبحاث الاقتصادية "بلومبرج إيكونوميكس" التابعة لوكالة بلومبرج للأنباء، فإن حالة الغموض التي تحيط بالتجارة العالمية يمكن أن تخفض إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.6 بالمئة خلال 2021 مقارنة بحجم إجمالي الناتج المحلي للعالم في حالة غياب الحرب التجارية.

وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل تضاعف التأثير المباشر للرسوم نفسها وتخفض إجمالي الناتج المحلي للعالم بمقدار 585 مليار دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لإجمالي الناتج المحلي لعام 2021 وهو 97 تريليون دولار.

وقال المحللون إن الصين ستتضرر من هذه الحرب أكثر من الولايات المتحدة، حيث يتوقعون انخفاض إجمالي الناتج المحلي للأولى نتيجة الحرب بنسبة 1% في حين سينخفض ناتج الثانية بنسبة 0.6%.

ويرى الخبراء أن تأثير تغريدات ترامب السلبي على الاقتصاد العالمي أقوى من تأثير الرسوم الأمريكية على السلع الصينية.

يذكر أن تغريدات ترامب بشأن التجارة وأغلبها يتعلق بالصين تظهر أحيانا أكثر من مرة في اليوم، وأحيانا تختفي تماما. في الوقت نفسه، فإن تصريحاته تتناقض أحيانا مع التقدم الذي تحققه المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، وهو ما يثير قلق الشركات أثناء اتخاذ القرارات بشأن الاستثمارات الجديدة وتعيين عمال جدد.

كان بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك قد أشار في مسح نشره الأسبوع الماضي إلى وجود اقتناع متزايد بين الشركات الأمريكية بأن أرباحها تضررت من الرسوم التي فرضها الرئيس ترمب على السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.

