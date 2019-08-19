4.3 مليار ريال مبيعات شركات الأسمنت خلال النصف الأول .. و 3 شركات تستحوذ على 40% منها

نمت مبيعات شركات الاسمنت المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 بنحو 25.7 في المائة، حيث حققت الشركات مبيعات بلغت 4.3 مليار ريال مقارنة نحو 3.45 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

واستحوذت 3 شركات أسمنت من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة على 38.1 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال الفترة، وهي شركة أسمنت السعودية وأسمنت الجنوب وكذلك اسمنت القصيم.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير الإقتصادية بصحيفة "الإقتصادية" والذي أستند على بيانات السوق المالية "تداول"، فقد حققت شركات الأسمنت المدرجة صافي ربح خلال النصف الاول من العام الحالي 2019 نحو 1.12 مليار ريال مقارنة بنحو 351.7 مليون ريال، حيث نمت صافي الأرباح بنحو 224.4 في المائة.

وعلى أساس ربعي فقد حققت شركات الأسمنت صافي ربح بلغ 479.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019، مقارنة بصافي خسارة خلال الفترة المماثلة والتي بلغت 41.4 مليون ريال، فيما كانت المبيعات خلال الربع الثاني نحو 2 مليار ريال مقارنة بنحو 1.46 مليار يال وبنمو بلغ 36.6 في المائة.

*وحدة التقارير الإقتصادية

صافي أرباح شركات الأسمنت "مليون ريال" الشركة الربع الثاني 2019 الربع الثاني 2018 النصف الاول 2019 النصف الاول 2018 أسمنت حائل (1.9) (18.0) 20.6 (13.8) أسمنت نجران (2.6) (31.7) 3.5 (41.9) أسمنت المدينة 32.3 9.9 73.7 34.8 أسمنت الشمالية 14.1 (6.7) 29.6 (5.2) أسمنت ام القرى 12.3 6.1 33.8 10.4 أسمنت العربية 37.3 (50.9) 74.5 (57.0) أسمنت اليمامة 53.2 (36.3) 123.8 (12.4) أسمنت السعودية 92.3 58.0 224.8 200.3 أسمنت القصيم 70.5 18.4 126.5 75.6 أسمنت الجنوب 91.0 36.0 211.0 138.0 أسمنت ينبع 40.2 4.7 113.0 44.9 أسمنت الشرقية 32.0 19.0 78.0 35.0 أسمنت تبوك 9.0 (36.1) 12.6 (47.3) أسمنت الجوف 0.1 (13.7) 1.6 (9.6) الإجمالي 479.6 (41.4) 1,126.9 351.7

مبيعات شركات الأسمنت "مليون ريال" الشركة الربع الثاني 2019 الربع الثاني 2018 النصف الاول 2019 النصف الاول 2018 أسمنت حائل 53 41 122 90 أسمنت نجران 76 55 183 152 أسمنت المدينة 108 70 245 191 أسمنت الشمالية 144 120 269 240 أسمنت ام القرى 46 31 110 88 أسمنت العربية 165 108 354 308 أسمنت اليمامة 165 112 379 253 أسمنت السعودية 339 246 729 577 أسمنت القصيم 155 88 308 236 أسمنت الجنوب 276 178 618 452 أسمنت ينبع 210 197 469 413 أسمنت الشرقية 159 152 340 290 أسمنت تبوك 61 41 114 88 أسمنت الجوف 46 27 103 77 الإجمالي 2,003 1,467 4,343 3,455

المؤشرات المالية كما بنهاية النصف الاول 2019