4.3 مليار ريال مبيعات شركات الأسمنت خلال النصف الأول .. و 3 شركات تستحوذ على 40% منها

نمت مبيعات شركات الاسمنت المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 بنحو 25.7 في المائة، حيث حققت الشركات مبيعات بلغت 4.3 مليار ريال مقارنة نحو 3.45 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
واستحوذت 3 شركات أسمنت من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة على 38.1 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال الفترة، وهي شركة أسمنت السعودية وأسمنت الجنوب وكذلك اسمنت القصيم.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير الإقتصادية بصحيفة "الإقتصادية" والذي أستند على بيانات السوق المالية "تداول"، فقد حققت شركات الأسمنت المدرجة صافي ربح خلال النصف الاول من العام الحالي 2019 نحو 1.12 مليار ريال مقارنة بنحو 351.7 مليون ريال، حيث نمت صافي الأرباح بنحو 224.4 في المائة.
وعلى أساس ربعي فقد حققت شركات الأسمنت صافي ربح بلغ 479.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019، مقارنة بصافي خسارة خلال الفترة المماثلة والتي بلغت 41.4 مليون ريال، فيما كانت المبيعات خلال الربع الثاني نحو 2 مليار ريال مقارنة بنحو 1.46 مليار يال وبنمو بلغ 36.6 في المائة.
*وحدة التقارير الإقتصادية
|
صافي أرباح شركات الأسمنت "مليون ريال"
|
الشركة
|
الربع الثاني 2019
|
الربع الثاني 2018
|
النصف الاول 2019
|
النصف الاول 2018
|
أسمنت حائل
|
(1.9)
|
(18.0)
|
20.6
|
(13.8)
|
أسمنت نجران
|
(2.6)
|
(31.7)
|
3.5
|
(41.9)
|
أسمنت المدينة
|
32.3
|
9.9
|
73.7
|
34.8
|
أسمنت الشمالية
|
14.1
|
(6.7)
|
29.6
|
(5.2)
|
أسمنت ام القرى
|
12.3
|
6.1
|
33.8
|
10.4
|
أسمنت العربية
|
37.3
|
(50.9)
|
74.5
|
(57.0)
|
أسمنت اليمامة
|
53.2
|
(36.3)
|
123.8
|
(12.4)
|
أسمنت السعودية
|
92.3
|
58.0
|
224.8
|
200.3
|
أسمنت القصيم
|
70.5
|
18.4
|
126.5
|
75.6
|
أسمنت الجنوب
|
91.0
|
36.0
|
211.0
|
138.0
|
أسمنت ينبع
|
40.2
|
4.7
|
113.0
|
44.9
|
أسمنت الشرقية
|
32.0
|
19.0
|
78.0
|
35.0
|
أسمنت تبوك
|
9.0
|
(36.1)
|
12.6
|
(47.3)
|
أسمنت الجوف
|
0.1
|
(13.7)
|
1.6
|
(9.6)
|
الإجمالي
|
479.6
|
(41.4)
|
1,126.9
|
351.7
|
مبيعات شركات الأسمنت "مليون ريال"
|
الشركة
|
الربع الثاني 2019
|
الربع الثاني 2018
|
النصف الاول 2019
|
النصف الاول 2018
|
أسمنت حائل
|
53
|
41
|
122
|
90
|
أسمنت نجران
|
76
|
55
|
183
|
152
|
أسمنت المدينة
|
108
|
70
|
245
|
191
|
أسمنت الشمالية
|
144
|
120
|
269
|
240
|
أسمنت ام القرى
|
46
|
31
|
110
|
88
|
أسمنت العربية
|
165
|
108
|
354
|
308
|
أسمنت اليمامة
|
165
|
112
|
379
|
253
|
أسمنت السعودية
|
339
|
246
|
729
|
577
|
أسمنت القصيم
|
155
|
88
|
308
|
236
|
أسمنت الجنوب
|
276
|
178
|
618
|
452
|
أسمنت ينبع
|
210
|
197
|
469
|
413
|
أسمنت الشرقية
|
159
|
152
|
340
|
290
|
أسمنت تبوك
|
61
|
41
|
114
|
88
|
أسمنت الجوف
|
46
|
27
|
103
|
77
|
الإجمالي
|
2,003
|
1,467
|
4,343
|
3,455
المؤشرات المالية كما بنهاية النصف الاول 2019
|
مؤشرات مالية "النصف الأول"
|
هامش صافي الربح
|
القيمة الدفترية
|
الحصة من الإيرادات
|
أسمنت حائل
|
16.9%
|
10.4
|
2.8%
|
أسمنت نجران
|
1.9%
|
11.4
|
4.2%
|
أسمنت المدينة
|
30.1%
|
11.5
|
5.6%
|
أسمنت الشمالية
|
11.0%
|
11.5
|
6.2%
|
أسمنت ام القرى
|
30.7%
|
10.7
|
2.5%
|
أسمنت العربية
|
21.1%
|
28.5
|
8.1%
|
أسمنت اليمامة
|
32.6%
|
17.0
|
8.7%
|
أسمنت السعودية
|
30.8%
|
19.1
|
16.8%
|
أسمنت القصيم
|
41.1%
|
18.8
|
7.1%
|
أسمنت الجنوب
|
34.1%
|
23.5
|
14.2%
|
أسمنت ينبع
|
24.1%
|
20.8
|
10.8%
|
أسمنت الشرقية
|
22.9%
|
26.2
|
7.8%
|
أسمنت تبوك
|
11.1%
|
12.9
|
2.6%
|
أسمنت الجوف
|
1.6%
|
10.7
|
2.4%
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