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4.3 مليار ريال مبيعات شركات الأسمنت خلال النصف الأول .. و 3 شركات تستحوذ على 40% منها

*ماجد الخالدي من الرياض

نمت مبيعات شركات الاسمنت المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 بنحو 25.7 في المائة، حيث حققت الشركات مبيعات بلغت 4.3 مليار ريال مقارنة نحو 3.45 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

واستحوذت 3 شركات أسمنت من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة على 38.1 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال الفترة، وهي شركة أسمنت السعودية وأسمنت الجنوب وكذلك اسمنت القصيم.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير الإقتصادية بصحيفة "الإقتصادية" والذي أستند على بيانات السوق المالية "تداول"، فقد حققت شركات الأسمنت المدرجة صافي ربح خلال النصف الاول من العام الحالي 2019 نحو 1.12 مليار ريال مقارنة بنحو 351.7 مليون ريال، حيث نمت صافي الأرباح بنحو 224.4 في المائة.

وعلى أساس ربعي فقد حققت شركات الأسمنت صافي ربح بلغ 479.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019، مقارنة بصافي خسارة خلال الفترة المماثلة والتي بلغت 41.4 مليون ريال، فيما كانت المبيعات خلال الربع الثاني نحو 2 مليار ريال مقارنة بنحو 1.46 مليار يال وبنمو بلغ 36.6 في المائة.

*وحدة التقارير الإقتصادية

 

صافي أرباح شركات الأسمنت  "مليون ريال"

الشركة

الربع الثاني 2019

الربع الثاني 2018

النصف الاول 2019

النصف الاول 2018

أسمنت حائل

                      (1.9)

                   (18.0)

                      20.6

                   (13.8)

أسمنت نجران

                      (2.6)

                   (31.7)

                        3.5

                   (41.9)

أسمنت المدينة

                      32.3

                        9.9

                      73.7

                      34.8

أسمنت الشمالية

                      14.1

                      (6.7)

                      29.6

                      (5.2)

أسمنت ام القرى

                      12.3

                        6.1

                      33.8

                      10.4

أسمنت العربية

                      37.3

                   (50.9)

                      74.5

                   (57.0)

أسمنت اليمامة

                      53.2

                   (36.3)

                   123.8

                   (12.4)

أسمنت السعودية

                      92.3

                      58.0

                   224.8

                   200.3

أسمنت القصيم

                      70.5

                      18.4

                   126.5

                      75.6

أسمنت الجنوب

                      91.0

                      36.0

                   211.0

                   138.0

أسمنت ينبع

                      40.2

                        4.7

                   113.0

                      44.9

أسمنت الشرقية

                      32.0

                      19.0

                      78.0

                      35.0

أسمنت تبوك

                        9.0

                   (36.1)

                      12.6

                   (47.3)

أسمنت الجوف

                        0.1

                   (13.7)

                        1.6

                      (9.6)

الإجمالي

                   479.6

                   (41.4)

                1,126.9

                   351.7
 

 

مبيعات  شركات الأسمنت  "مليون ريال"

الشركة

الربع الثاني 2019

الربع الثاني 2018

النصف الاول 2019

النصف الاول 2018

أسمنت حائل

                         53

                         41

                       122

                         90

أسمنت نجران

                         76

                         55

                       183

                       152

أسمنت المدينة

                       108

                         70

                       245

                       191

أسمنت الشمالية

                       144

                       120

                       269

                       240

أسمنت ام القرى

                         46

                         31

                       110

                         88

أسمنت العربية

                       165

                       108

                       354

                       308

أسمنت اليمامة

                       165

                       112

                       379

                       253

أسمنت السعودية

                       339

                       246

                       729

                       577

أسمنت القصيم

                       155

                         88

                       308

                       236

أسمنت الجنوب

                       276

                       178

                       618

                       452

أسمنت ينبع

                       210

                       197

                       469

                       413

أسمنت الشرقية

                       159

                       152

                       340

                       290

أسمنت تبوك

                         61

                         41

                       114

                         88

أسمنت الجوف

                         46

                         27

                       103

                         77

الإجمالي

                   2,003

                   1,467

                   4,343

                   3,455
 

 المؤشرات المالية كما بنهاية النصف الاول 2019

مؤشرات مالية     "النصف الأول"

هامش صافي الربح

القيمة الدفترية

الحصة من الإيرادات

أسمنت حائل

16.9%

10.4

2.8%

أسمنت نجران

1.9%

11.4

4.2%

أسمنت المدينة

30.1%

11.5

5.6%

أسمنت الشمالية

11.0%

11.5

6.2%

أسمنت ام القرى

30.7%

10.7

2.5%

أسمنت العربية

21.1%

28.5

8.1%

أسمنت اليمامة

32.6%

17.0

8.7%

أسمنت السعودية

30.8%

19.1

16.8%

أسمنت القصيم

41.1%

18.8

7.1%

أسمنت الجنوب

34.1%

23.5

14.2%

أسمنت ينبع

24.1%

20.8

10.8%

أسمنت الشرقية

22.9%

26.2

7.8%

أسمنت تبوك

11.1%

12.9

2.6%

أسمنت الجوف

1.6%

10.7

2.4%
 
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