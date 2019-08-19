1.94 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في أسبوع .. وملكيتهم إرتفعت إلى 4.53 %

حقق الاجانب المؤهلون خلال الأسبوع المنتهي في 8 اغسطس صافي مشتريات بلغ نحو 1.94 مليار ريال، وذلك بعد تسجيل مشتريات بلغت 3.8 مليار ريال ومبيعات بلغت 1.86 مليار ريال.

وبحسب رصد لوحدة التقارير الإقتصادية بصحيفة "الإقتصادية" والذي أستند على بيانات السوق المالية "تداول"، فقد حقق الأجانب المؤهلين أعلى صافي مشتريات أسبوعية في نحو 3 أسابيع، حيث حققو صافي مشتريات بلغ 1.94 مليار ريال مقارنة بنحو 784.9 مليون صافي مشتريات للأسبوع السابق له، ونحو 1.6 مليار ريال صافي مشتريات للأسبوع المنتهي بتاريخ 25 يوليو الماضي.

وبذلك فقد بلغ إجمالي ملكية المستثمر الأجنبي المؤهل نحو 91.5 مليار ريال تشكل نحو 4.53 في المائة من السوق، مقارنة بمكليتهم للاسبوع السابق عند 4.42 في المائة.

وبلغت ملكية المستثمرين الاجانب وبجميع فئاتهم نحو 158.82 مليار ريال، مشكلة نحو 7.86 في المائة، مقارنة بنملكيتهم للأسبوع السابق والبالغة 160.55 مليار ريال.