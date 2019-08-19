الخدمة المدنية : علاوة المعلمين من 300 إلى 640 ريالا .. وستوقف على من ينخفض أدائه

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن العلاوة السنوية في لا ئحة الوظائف التعليمية تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 640 ريال حيث تمت زيادة الحد الأعلى لها مقارنة باللائحة الحالية. وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي أن العلاوة السنوية تمنح للمعلمين المشمولين باللائحة ما عدا من ينخفض مستوى أدائه إلى "مرضي" فأقل فيوقف منحه العلاوة تحفيزا له على رفع مستوى أدائه وتمييزا للمعلم مرتفع الأداء.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن من يحمل الرخصة المهنية يحصل على العلاوة السنوية ومن لا يحمل الرخصة أو لم يجددها فإن منحه العلاوة يتوقف إلى حين حصوله عليها. مؤكدة أن عند التسكين على اللائحة الجديدة يمنح المعلم الذي لا يحمل الرخصة متسعا من الوقت يصل إلى 4 سنوات للحصول على الرخصة قبل إيقاف العلاوة.