فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو ينكمش بنحو 18 مليار يورو في يونيو

قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل بمنطقة اليورو انكمش إلى 18 مليار يورو في يونيو من 30 مليار يورو في أيار، مع انخفاض الفائض من التجارة الخارجية والخدمات والدخل المالي.

وانكمش فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو في الاثني عشر شهرا حتى يونيو إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4 بالمئة قبل عام.