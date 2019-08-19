113.6 مليار ريال إيرادات "البتروكيماويات" خلال النصف الأول .. و 8.3 مليار صافي الأرباح

حقق شركات البتروكيماويات والمدرجة في سوق الأسهم السعودية صافي أرباح خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 بلغت نحو 8.3 مليار ريال مقارنة بنحو 18.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تراجع صافي الأرباح بنحو 56 في المائة، وذلك من خلال 12 شركة بتروكيماويات مدرجة بإستثناء شركة اللجين لعدم تمكنها من نشر قوائمها المالية للفترة الحالية.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير الإقتصادية بصحيفة "الإقتصادية" فقد تراجعت الأرباح بضغط من تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، فيما تراجعت كمية المبيعات لبعض شركات البتروكيماويات خلال الربع الثاني بالتحديد.

وحققت شركات البتروكيماويات إيرادات بلغت 113.62 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، مقارنة بنحو 132.4 مليار ريال إيرادات للفترة المماثلة من العام السابق، حيث تراجعت إجمالي الإيرادات خلال النصف الاول بنحو 14.2 في المائة.

وقد أستحوذت 3 شركات من أصل 12 شركة بتروكيماويات نحو 62 في المائة من إجمالي الإيرادات وهي شركة بترو رابغ وشركة سابك وكذلك شركة كيان السعودية، حيث أستحوذ الأول على نحو 36.6 في المائة من إجمالي الإيرادات ونحو 15.4 في المائة لسابك ونحو 10.4 في المائة لشركة كيان.

وبلغ هامش صافي الأرباح لشركات البتروكيماوية خلال النصف الأول نحو 7.3 في المائة مقارنة بنحو 14.2 في المائة للفترة المماثلة، حيث تصدرت شركة سافكو والتصنيع و المتقدمة أعلى هوامش لصافي الارباح من بين الشركات.

صافي أرباح شركات البتروكيماويات "مليون ريال" قطاع البتروكيماويات "مليون ريال" الربع الثاني 2019 الربع الثاني 2018 النصف الأول 2019 النصف الأول 2018 كيمانول (8.6) 31.6 (8.9) 21.4 بتروكيم 183.0 288.0 371.0 622.0 سابك 2,120.0 6,700.0 5,520.0 12,200.0 سافكو 380.4 410.5 715.9 647.7 التصنيع 296.7 395.8 456.2 757.2 نماء للكيماويات (1.0) 23.4 (3.2) 51.6 مجموعة السعودية 205.0 321.0 383.0 520.0 ينساب 316.1 820.9 706.8 1,451.5 سبكيم العالمية 210.9 211.4 325.6 362.8 المتقدمة 192.0 253.3 354.0 350.9 بترو رابغ (308.0) 235.0 (52.0) 531.0 كيان السعودية (273.1) 878.7 (470.6) 1,341.2 الإجمالي 3,313.4 10,569.6 8,297.7 18,857.3

صافي إيرادات شركات البتروكيماويات "مليون ريال" قطاع البتروكيماويات "مليون ريال" الربع الثاني 2019 الربع الثاني 2018 النصف الأول 2019 النصف الأول 2018 كيمانول 150.9 195.7 305.7 352.9 بتروكيم 1,651.0 2,239.0 3,671.0 4,450.0 سابك 35,870.0 43,280.0 73,240.0 85,150.0 سافكو 813.6 950.3 1,532.3 1,761.1 التصنيع 731.2 716.5 1,470.3 1,336.6 نماء للكيماويات 134.2 162.4 282.5 344.2 مجموعة السعودية 1,651.0 2,239.0 3,671.0 4,450.0 ينساب 1,638.0 2,111.5 3,160.0 3,898.7 سبكيم العالمية 1,409.4 1,474.5 2,531.0 2,645.4 المتقدمة 681.0 749.7 1,329.0 1,253.5 بترو رابغ 9,032.0 10,743.0 17,460.0 20,599.0 كيان السعودية 2,429.2 3,524.2 4,973.5 6,251.6 الإجمالي 56,191.4 68,385.8 113,626.3 132,492.9