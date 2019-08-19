أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، نجاح خططها التشغيلية لموسم حج 1440هـ، التي نفذت تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتوجيهات ودعم من منظومة تكامل القطاع.
وعبر المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي في الشركة المشرف العام على خطة الحج، عن سعادته بنجاح الشركة في توفير الخدمة الكهربائية الموثوقة اللازمة لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة، مشددا على أن هذا النجاح، وتلك النتائج، لم تكن لتتحقق لولا عون الله وتوفيقه، ثم بفضل الدعم والمساندة اللامحدودة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، - حفظهما الله -، وجهود أكثر من 1616 خبيرا ومهندسا وفنيا من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج، وعلى مدار الساعة عبر مركز العمليات والتحكم في المشاعر المقدسة و87 مقر عمليات.
وأوضح المهندس العمري، أن النجاح تمثل - ولله الحمد - في استقرار المنظومة الكهربائية، وعدم حدوث أي قصور في الخدمة في جميع المواقع التي وجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، ما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له.
وقدم رئيس القطاع الغربي في "السعودية للكهرباء"، خالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة على الجهود الطيبة التي بذلوها ويبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ولفت الانتباه إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس الذين يستحقون الشكر الجزيل على كل ما قدموه للإدارة التنفيذية وفريق العاملين في موسم حج هذا العام.
أنت هنا
- الرئيسية
- خدمات اعلامية
- «السعودية للكهرباء» تعلن نجاح خططها التشغيلية للحج .. وتفخر بـ 1616 مهندسا وفنيا سعوديا لخدمة ضيوف الرحمن
خدمات اعلامية
- «السعودية للكهرباء»: «حسابي» حملة وطنية لتحديد المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية
- السعودية للكهرباء تدعو المشتركين إلى تسجيل حسابات العدادات بأسمائهم عبر خدمة "'حسابي"
- مصرف الراجحي يعلن 234 فرعا ومركزا للتحويل للعمل خلال عيد الفطر المبارك
- أطباء: الثوم تحت الوسادة يقضي على الميكروبات والفيروسات والبكتيريا
- «شعاع كابيتال العربية السعودية» تطلق صندوق «شعاع ريت» في المملكة
- 5 فوائد رائعة لشرب الشاي "يوميا"
- تسونامي الركود يقترب من سواحل الاقتصاد العالمي.. القلق يهيمن على توقعات المؤسسات المالية
- الآن.. تطعيمات الحج بمستشفيات د.سليمان الحبيب في الرياض والقصيم والخبر
- "اتقان العقارية" توقع اتفاقية مع شركة "عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي" لتسويق وبيع عقارات الشركة
- "أرامكو ": السيطرة على حريق في حقل شيبه للغاز.. والفالح: إمدادات النفط والصادرات لم تتأثر
أضف تعليق