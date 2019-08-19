مصرف الراجحي يعيد صيانة وطلاء 20 منزلا في خميس مشيط وعرعر

نظم مصرف الراجحي للعام الثالث على التوالي حملة تطوعية لإعادة طلاء وإصلاح 20 منزلا للمحتاجين في محافظتي خميس مشيط وعرعر، وهو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية في المصرف ضمن خطته المعتمدة لهذا العام التي تهدف إلى إعادة طلاء وترميم المنازل في سبع مدن سعودية، حيث تم تنفيذ الحملة حتى الآن في جيزان وحائل والقريات وخميس مشيط وعرعر وسيتم تنفيذ البرنامج أيضا في مدينتين قبل نهاية عام 2019 بإذن الله.

وتطوعت لتنفيذ هذه الحملة مجموعة من موظفي المصرف في خميس مشيط وعرعر، حيث تم التنسيق في وقت سابق مع أصحاب هذه المنازل للاستعداد لإعادة الطلاء وزيارة موظفي المصرف للمشاركة في هذا البرنامج، وتم خلال البرنامج إجراء الترميمات البسيطة لهذه المنازل إضافة إلى طلاء المنازل من خلال متخصصين في هذا المجال، شارك معهم الموظفون في المراحل النهائية.

وحضر أثناء عملية الطلاء عدد من أصحاب البيوت المستفيدة، حيث أبدوا سعادتهم بهذه المبادرة من مصرف الراجحي الأمر الذي أشعر المتطوعين بأهمية ما يقومون به لخدمة المجتمع وزاد رغبتهم للمشاركة في مزيد من البرامج مستقبلا مع المصرف.

يذكر أن المصرف اعتمد هذا العام عديدا من البرامج الاجتماعية التي ارتكزت بشكل أساسي على العمل التطوعي وتفعيل دور الموظفين في أداء الدور الاجتماعي المناط بهم إيمانا من المصرف بضرورة غرس روح المبادرة والتعاون ودمج الموظفين وتعريفهم بقضايا المجتمع.