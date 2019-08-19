مصرف الراجحي يعيد صيانة وطلاء 20 منزلا في خميس مشيط وعرعر

نظم مصرف الراجحي للعام الثالث على التوالي حملة تطوعية لإعادة طلاء وإصلاح 20 منزلا للمحتاجين في محافظتي خميس مشيط وعرعر، وهو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية في المصرف ضمن خطته المعتمدة لهذا العام التي تهدف إلى إعادة طلاء وترميم المنازل في سبع مدن سعودية، حيث تم تنفيذ الحملة حتى الآن في جيزان وحائل والقريات وخميس مشيط وعرعر وسيتم تنفيذ البرنامج أيضا في مدينتين قبل نهاية عام 2019 بإذن الله.
وتطوعت لتنفيذ هذه الحملة مجموعة من موظفي المصرف في خميس مشيط وعرعر، حيث تم التنسيق في وقت سابق مع أصحاب هذه المنازل للاستعداد لإعادة الطلاء وزيارة موظفي المصرف للمشاركة في هذا البرنامج، وتم خلال البرنامج إجراء الترميمات البسيطة لهذه المنازل إضافة إلى طلاء المنازل من خلال متخصصين في هذا المجال، شارك معهم الموظفون في المراحل النهائية.
وحضر أثناء عملية الطلاء عدد من أصحاب البيوت المستفيدة، حيث أبدوا سعادتهم بهذه المبادرة من مصرف الراجحي الأمر الذي أشعر المتطوعين بأهمية ما يقومون به لخدمة المجتمع وزاد رغبتهم للمشاركة في مزيد من البرامج مستقبلا مع المصرف.
يذكر أن المصرف اعتمد هذا العام عديدا من البرامج الاجتماعية التي ارتكزت بشكل أساسي على العمل التطوعي وتفعيل دور الموظفين في أداء الدور الاجتماعي المناط بهم إيمانا من المصرف بضرورة غرس روح المبادرة والتعاون ودمج الموظفين وتعريفهم بقضايا المجتمع.
خدمات اعلامية
- «السعودية للكهرباء»: «حسابي» حملة وطنية لتحديد المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية
- السعودية للكهرباء تدعو المشتركين إلى تسجيل حسابات العدادات بأسمائهم عبر خدمة "'حسابي"
- مصرف الراجحي يعلن 234 فرعا ومركزا للتحويل للعمل خلال عيد الفطر المبارك
- أطباء: الثوم تحت الوسادة يقضي على الميكروبات والفيروسات والبكتيريا
- «شعاع كابيتال العربية السعودية» تطلق صندوق «شعاع ريت» في المملكة
- 5 فوائد رائعة لشرب الشاي "يوميا"
- تسونامي الركود يقترب من سواحل الاقتصاد العالمي.. القلق يهيمن على توقعات المؤسسات المالية
- الآن.. تطعيمات الحج بمستشفيات د.سليمان الحبيب في الرياض والقصيم والخبر
- "اتقان العقارية" توقع اتفاقية مع شركة "عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي" لتسويق وبيع عقارات الشركة
- "أرامكو ": السيطرة على حريق في حقل شيبه للغاز.. والفالح: إمدادات النفط والصادرات لم تتأثر
أضف تعليق