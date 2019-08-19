الدوري باسم ولي العهد .. والنقل مجانا

في ليلة مليئة بالإبهار والجمال شهدتها الصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المضيئة" دشنت رابطة دوري المحترفين السعودي وبشكل رسمي النسخة الخاصة لدوري المحترفين لموسم 2019 - 2020 الذي حمل اسما غاليا على قلوب السعوديين للعام الثاني على التوالي بمسمى "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

من جهته، عبر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، مطلع حفل التدشين باسمه وباسم جميع الرياضيين عن شكره وامتنانه لولي العهد لدعمه السخي لأندية الدوري الذي تجاوز مبلغ 1.6 مليار ريال لتطوير واستدامة العمل الإداري والمالي لها، والوصول به إلى مصاف الدوريات العالمية، معلنا استمرار إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على بطولة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم في الموسم الجديد.

وقال "يستمر إطلاق اسم ولي العهد على هذه النسخة لتصبح مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي التسمية التي نعتز بها جميعا، كجزء بسيط من تقدير ومحبة نكنها له كرياضيين". يشار إلى أنه وخلال الحفل تم الكشف عن تفاصيل مهمة متعلقة بتحسين تجربة الجماهير الحاضرة في المدرجات كتركيب مجموع 284 بوابة إلكترونية في خمسة ملاعب وهي: (ستاد الملك عبدالله في جدة، ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم، ستاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام) لتسهيل حركة دخول الجماهير.

وستحصل الجماهير على خدمات بيع بجودة عالية بعد تطوير 54 نقطة بيع في خمسة ملاعب وهي: "ستاد الملك فهد الدولي، ستاد الأمير عبدالله بن جلوي، ستاد الأمير محمد بن فهد، ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم، ملعب مدينة الملك سلمان في المجمعة"، على أن يتم تطوير ما يزيد على 51 نقطة بيع إضافية خلال الموسم في ستة ملاعب أخرى وهي: (ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، ملعب نادي الحزم، ملعب الملك عبدالعزيز الدولي في الشرائع، ملعب الملك عبدالله في جدة). كما أعلن خلال الحفل تفاصيل النقل التلفزيوني للدوري السعودي الذي سينقل مجانا عبر القنوات الرياضية السعودية التي وفرت مزيدا من التقنيات المساعدة، كالاستعانة بتقنية 4K وكاميرات متابعة اللاعبين بتقنية الخريطة الحرارية وإحصائيات تفصيلية عن أداء كل لاعب ستظهر على الشاشة خلال المباريات.

وستتمكن الجماهير من متابعة جميع المباريات وبنقل مباشر عبر منصة وتطبيق GSA.TV والمتوافر مجانا عبر Apple store و GooglePlay.

وسيتم تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، بزيادة عدد الكاميرات حول الملعب من ثماني كاميرات إلى 12 كاميرا على الأقل، ورصد حالات التسلل الدقيقة بتقنية crosshair المتقدمة.