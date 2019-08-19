الاتحاد .. كأس العرب بـ 8 أجانب

أعلن التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، قائمته التي سيشارك بها في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث يدشن العميد، مشواره باستضافة العهد اللبناني، في ذهاب دور الـ32 غدا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة".

وضمت القائمة جميع اللاعبين بينما سيختار خمسة أجانب ضمن الـ18 لاعبا، بحسب نظام البطولة ويمكن تغييرهم في المباريات المقبلة لمختلف الأدوار التالية.

وتقدم الحارس البرازيلي جروهي، اختيارات سييرا، إلى جانب كل من: فواز القرني، راكان النجار، عساف القرني، أمين بخاري، وفي الدفاع: عبدالله العمار، طارق عبدالله، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، عمار الدحيم، منصور الحربي، عبدالمحسن فلاتة، سعود عبدالحميد، والمغربي مروان دا كوستا، وفي الوسط: خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، عبدالإله المالكي، عبدالرحمن العبود، عصام المولد، التشيلي لويس خيمينيز، ومواطنه كارلوس فيلانويفا، الأرجنتيني إيميليانو فيكي، جابر عيسى، المغربي كريم الأحمدي، فيما حوى خط الهجوم كلا من: الصربي ألكسندر بريجوفيتش، البرازيلي رومارينيو، عبدالعزيز العرياني، وهارون كمارا.

وخلت قائمة البطولة العربية من البرازيلي جوناس، الأسترالي جورمان، وعبدالرحمن الغامدي، وجميعهم وضعتهم إدارة الاتحاد، على لائحة البيع النهائي لعقودهم أو الإعارة بطلب من سييرا.

ميدانيا، أجرى الاتحاد، أمس تدريبه الرئيس الذي يسبق لقاء العهد، إذ اجتمع سييرا، باللاعبين وشرح لهم عددا من الملاحظات الفنية، قبل أن يستكمل العمل بالجوانب اللياقية والخططية.

وكانت بعثة العهد، قد وصلت أمس إلى جدة، بينما تدرب الفريق الزائر على الملعب الرديف في "الجوهرة المضيئة".