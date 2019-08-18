285 مليار دولار قيمة سندات صينية تملكها مؤسسات أجنبية.. والإقبال متزايد

أظهر المستثمرون العالميون إقبالا متزايدا على شراء السندات الصينية وسط جهود البلاد المستمرة لفتح سوق السندات.

بحسب "الألمانية"، تمتلك المؤسسات الأجنبية إجمالي سندات صينية قيمتها أكثر من تريليوني يوان "نحو 285 مليار دولار" في نهاية تموز (يوليو)، وفقا لما ذكرته مؤسسة شنغهاي للمقاصة وشركة الصين المركزية للودائع والمقاصة المحدودة.

وبلغت الزيادة الصافية في السندات التي اشتُرِيت من قبل المستثمرين العالميين 41.6 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لمصلحة الدولة للنقد الأجنبي.

وقال فان روي يينج، الباحث في بنك الصين "إن زيادة الحيازة الأجنبية لسندات اليوان لن تعزز سوق السندات في الصين فحسب، بل ستنوع أيضا هيكل مستثمري السندات".

ولزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق السندات في الصين، أعلنت البلاد الشهر الماضي مجموعة من الإجراءات بما في ذلك السماح للمؤسسات ذات التمويل الأجنبي بممارسة أعمال التصنيف الائتماني بجميع أنواع السندات في سوق السندات بين البنوك وسوق الصرف في الصين.

وشهدت المؤسسات المالية الصينية، بما فيها البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية، تدفقات استثمارية صافية من المستثمرين الأجانب في الربع الثاني من هذا العام، وفقا لما ذكره منظم النقد الأجنبي في البلاد.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المالية الصينية 4.63 مليار دولار خلال هذه الفترة بينما تدفقت 3.14 مليار دولار من الاستثمارات إلى الخارج، ما أدى إلى تدفق صاف بقيمة 1.49 مليار دولار أمريكي، حسبما ذكرت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها على الإنترنت.

وحققت المؤسسات المالية الصينية استثمارات خارجية صافية بلغت 1.1 مليار دولار خلال هذه الفترة، ومنذ عام 2012، بدأت المصلحة نشر بيانات فصلية لزيادة شفافية إحصاءات النقد الأجنبي.

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية أن بكين ستخصص 21.03 مليار يوان "نحو 2.99 مليار دولار" لتمويل 41752 مشروعا علميا.

وستخصص الأموال لعشرة أنواع من المشاريع العلمية، بما فيها المشاريع الكبرى الوطنية، ومشاريع البحوث التعاونية الدولية الرئيسة، والمشاريع المنفذة من قبل علماء شباب متميزين، فضلا عن المشاريع الرئيسة المتعلقة بالأدوات والمعدات العلمية.

واستقبلت المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية أكثر من 240 ألف طلب في مارس الماضي، بزيادة 12 في المائة على أساس سنوي.

وفقا المؤسسة، ستواصل الصين تعزيز تمويل البحوث الأساسية والقدرة على الابتكار، في حين ستُبْذل الجهود أيضا لضمان نزاهة عملية المراجعة وتحسين إدارة الأموال.

