"سكني": 157 ألف أسرة استفادت من الحلول السكنية في 2018

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري السابع خلال شهر يوليو، حيث استعرض أبرز منجزات البرنامج خلال هذا العام 2019، متضمناً صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً.

وأشار التقرير إلى تحقيق أكثر من 50% من مستهدفاته لهذا العام بتقديم 200 ألف خيار سكني وتمويلي للأسر المستفيدة، بزيادة 130% عن عدد المستفيدين في شهر يونيو الماضي.

أوضح تقرير "سكني" لشهر يوليو أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، بلغ حتى شهر يوليو الماضي 109.137 أسرة، منها 46.188 أسرة تمكنت من الحصول على منازلها خلال 7 أشهر، وفي شهر يوليو وحده سجل عدد المستفيدين من الخيارات التمويلية والسكنية أعلى رقم خلال هذا العام بنحو 28.516 أسرة، مقارنة بـ 12.426 أسرة في يونيو الماضي، كما تمكنت نحو 7780 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية في شهر يوليو، علاوة على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018.

وبين التقرير أنه تم إصدار 71.066 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وذلك منذ إطلاق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة وحتى نهاية شهر يوليو الماضي 2019، يشمل نحو 44.697 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و15.967 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 10.402 شهادة إعفاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.

واستعرض التقرير، مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 55 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة.

