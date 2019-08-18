البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة باستمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين المصريين والعرب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 757.8 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73 % ليغلق عند مستوى 14399.7 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.52 % لينهي التعاملات عند مستوى 542.84 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 0.49 % منهيًا التعاملات عند مستوى 1427.89 نقطة.