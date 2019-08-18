هونج كونج أمام "إعصار اقتصادي" يلوح في الأفق

كتب وزير المالية في هونج كونج، بول تشان، في منشور بإحدى المدونات اليوم إنه يجب على المدينة التي تعاني من الاحتجاجات أن تجهز نفسها أيضا لـ"إعصار اقتصادي" ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية الأخيرة في هونج كونج.

وجاء تحذير أعلى مسؤول عن الميزانية في المدينة بعد أن خفضت هونج كونج الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو في عام 2019 إلى ما يصل إلى الصفر، مقابل توقع نمو بنسبة 2% إلى 3% في وقت سابق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن حكومة هونج كونج تبنت أيضا حزمة إنفاق بقيمة 2.4 مليار دولار لمحاولة دعم الاقتصاد - وهي خطوة يشبهها تشان بمخزونات الطعام التي تجمعها الأسر لإعداد نفسها ضد أي إعصار.

وكتب تشان أن الاحتجاجات التي أغلقت المطار وأسفرت عن تراجع الأسهم في البورصة قد وجهت ضربة للاقتصاد المحلي في هونج كونج في الوقت الذي كانت فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقطع بالفعل الصادرات.

ووصف تشان العاصفة الاقتصادية بأنها خطيرة من المستوى 3، مستخدما المصطلحات التي يستخدمها مرصد هونج كونج لإصدار تحذيرات من العواصف.