مدغشقر تتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 7% بحلول عام 2023

قال رئيس وزراء مدغشقر كريستيان نتساي إن بلاده تستهدف تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 7% بحلول عام 2023، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة لا اكسبريس دي مدغشقر.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن خطة تنمية البلاد تقضي بالاستثمار في محطات طاقة جديدة ومشاريع بنية تحتية لتعزيز النمو.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن اقتصاد مدغشقر نما بنسبة 5.2% خلال عام 2018، وذلك بعد زيارة للجزيرة في أبريل الماضي.