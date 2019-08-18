وكالتان للتصنيف الائتماني تخفضان تصنيف ديون الأرجنتين بعد نكسة ماكري

خفضت وكالتا التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندارد آند بورز" أمس درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة التي مني بها الرئيس ماوريسيو ماكري، وأدخلت الأسواق والعملة في حالة اضطراب.

بحسب "الفرنسية"، إن خفض درجة الأرجنتين من "بي" إلى "سي سي سي" من قبل وكالة "فيتش"، ومن "بي" إلى "بي سلبي" من قبل "ستاندارد آند بورز" يعكس القلق على الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري.

وأشارت "فيتش" في بيان إلى "شروط التمويل التي تراجعت بحدة والتدهور المتوقع في بيئة الاقتصاد الكلي الذي يزيد من احتمال التخلف في تسديد الدين السيادي أو إعادة هيكلة هذا الدين بشكل أو بآخر".

أما "ستاندارد آند بورز" فقد رأت من جهتها أن "الاضطراب المعلن في سوق المال" وانخفاض قيمة البيزو الأرجنتيني اللذين تليا اقتراع الأحد الماضي "أضعفا بشكل كبير الصورة المالية الهشة أصلا" للدين السيادي لهذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وبعد هزيمته الساحقة في الانتخابات التمهيدية وهي بمنزلة اختبار قبل الاقتراع الذي سيجرى في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن الرئيس ماكري الأربعاء الماضي سلسلة إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والشعبية ومحاولة التعويض عن التأخير في إصلاحاته.

وبين هذه الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور وخفض في الضرائب وتجميد أسعار الوقود لثلاثة أشهر.

في الوقت نفسه، دعا ماكري وألبرتو فرنانديز خصمه الرئيس في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الأول (أكتوبر) إلى الهدوء، ووعدا بالتعاون.

وهدأت العاصفة المالية قليلا، لكن "فيتش" ترى أن "الخطر في تمويل الدين العام واحتمال التخلف في التسديد ارتفعا".

ورغم المساعدة المالية الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي وقروض أخرى هذه السنة، تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن الحكومة يمكن أن تواجه مشكلات لإعادة تمويل الدين بالسندات القصيرة الأمد التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار.

وسُعِّر نصف هذه السندات بالعملة الأمريكية، بينما يفترض أن تسدَّد ثلاثة أرباعها في نهاية العام الجاري، وتخلت الحكومة الأرجنتينية عن جمع أموال قصيرة الأجل بسبب التقلبات التي تشهدها البلاد، وعَدَّت "فيتش" في ذلك "نذير شؤم".

وفي يوم هو الأسوأ للاقتصاد الأرجنتيني منذ مطلع الألفية، هوت العملة الوطنية البيزو، بينما سجلت الأسهم والسندات انخفاضات لم تشهدها في 18 عاما، وأغلقت البورصة الإثنين الماضي على تراجع بلغ نحو 38 في المائة، ذلك غداة الهزيمة المدوّية للرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري أمام ألبرتو فرنانديز مرشح يسار الوسط البيروني في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وباع البنك المركزي الأرجنتيني ما إجماليه 250 مليون دولار من احتياطياته منذ يوم الإثنين الماضي في مسعى إلى المساعدة على استقرار العملة المحلية، لكنه لم ينجح.

وقال متعاملون "إن متوسط سعر الإقراض بين بنوك الأرجنتين بلغ 73 في المائة"، فيما توقع محللون أن هبوط البيزو سيستمر، ويتوقع "بنك أوف أميركا ميريل لينش" سعر صرف عند 70.5 للدولار بحلول نهاية 2019 وعند 106.6 بحلول نهاية 2020.

وتسببت انخفاضات بين 18 إلى 20 سنتا في السندات الحكومية القياسية للأرجنتين لأجل عشرة أعوام و100 عام في تداولها عند نحو 60 سنتا للدولار أو حتى أقل من ذلك.

وفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية للأرجنتين ضد مخاطر التعثر 938 نقطة أساس مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البلد الواقع في أمريكا الجنوبية على سداد ديونه بعد هزيمة ماكري في الانتخابات الأولية.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف" أن الأسهم والسندات الأرجنتينية والبيزو لم يسجلا مثل هذا الهبوط المتزامن منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلد الواقع في أمريكا الجنوبية في 2001 وجعلته يتخلف عن سداد ديونه.

وخفض بنك مورجان ستانلي توصيته للدين السيادي للأرجنتين والأسهم، مؤكدا أن حساباته تشير إلى أن البيزو قد يهبط بنسبة 20 في المائة أخرى.

وهيمن ألبرتو فرنانديز مرشح المعارضة، الذي اختار كريستينا فرنانديز دي كيرشنر الرئيسة السابقة معه لمنصب نائب الرئيس، على الانتخابات الأولية بفارق أكبر كثيرا من المتوقع بلغ 15.5 نقطة مئوية.

وأشار فرنانديز إلى أنه سيسعى إلى إعادة صوغ اتفاق قرض مشروط بقيمة 57 مليار دولار وقعته الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي، إذا فاز في الانتخابات العامة في تشرين الأول (أكتوبر).

وامتنعت متحدثة باسم صندوق النقد عن التعقيب على نتيجة الانتخابات الأولية في الأرجنتين، مشيرة إلى سياسة الصندوق في عدم التعقيب على التطورات السياسية في أي دولة، علما بأن القرض الأرجنتيني هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ صندوق النقد.

وعلى الرغم من أن ماكري وجد صعوبات في إحداث تحول في الاقتصاد وترويض التضخم، فإن مستثمرين يرون في فرنانديز احتمالا محفوفا بمخاطر أكبر بسبب سياسات سابقة للمعارضة للتدخل في الاقتصاد، خاصة أنه سيكون على الأرجنتين سداد ديون بمليارات الدولارات في العام المقبل.

وتولى ماكري، وهو سليل واحدة من أكثر العائلات ثراء في الأرجنتين، السلطة في 2015 مع وعود بإعادة تنشيط ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية عبر إجراءات لتحرير الاقتصاد، لكن الانتعاش الذي وعد به لم يتحقق، وتعاني الأرجنتين ركودا مع تضخم يزيد على 55 في المائة.

وضربت أزمة مالية حادة البيزو وأرغمت ماكري على أخذ قرض صندوق النقد في مقابل التعهد بإنهاء العجز في ميزانية الأرجنتين، ويعتقد فرنانديز أن ردود فعل الأسواق كانت عقابا لماكري على فشله في الاقتصاد، موجها انتقادات حادة إلى منافسه بسبب ارتفاع قيمة الديون قصيرة الأجل للأرجنتين إلى مستويات غير مقبولة، ومضيفا أنه "لا يريد إعلان توقف بلاده عن سداد التزاماتها في حال فوزه بجولة الإعادة من الانتخابات".

وذكر فرنانديز أن الأرجنتين تحتاج إلى تغيير نموذجها الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي في البلاد لا يصدر كميات كافية من الحبوب لتوفير ما يكفي من العملة الصعبة.