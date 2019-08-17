الائتمان الكويتي: 73.2 مليون دولار قروض ومنح في يوليو الماضي

أعلن بنك الائتمان الكويتي أن إجمالي القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة المقدمة في شهر يوليو الماضي تقدر بـ 22.2 مليون دينار كويتي (نحو 73.2 مليون دولار أمريكي).

وقال بنك الائتمان ، في بيان بثته وكالة الانباء الكويتية " كونا" اليوم السبت ، إن "تلك القروض منحت لبناء قسائم خاصة بمبلغ 1.7 مليون دينار (نحو 5.6 مليون دولار) وقسائم حكومية ب 11.9 مليون دينار (نحو 39.2 مليون دولار).

وأضاف أن تلك القروض منحت كذلك لشراء البيوت بـ 4.6 مليون دينار (نحو15.1 مليون دولار) ولتوسعة وترميم السكن الخاص بـ 143.5 ألف دينار (نحو 473.5 ألف دولار) ، فيما بلغت قروض توسعة وترميم السكن الحكومي 1.2 دينار (نحو 3.9 مليون دولار).

وبين أن قروض منح البيوت الخرسانية قدرت بـ 8.5 ألف دينار (نحو 28 الف دولار) في حين بلغت منح ذوي الإعاقة 2.6 مليون دينار (نحو 8.5 مليون دولار).

وفيما يتعلق بقروض المحفظة ذكر البنك أن إجمالي تلك القروض قدرت ب150 ألف دينار (نحو 495 ألف دولار) صرف منها 120 ألف دينار (نحو 396 ألف دولار) لقروض التوسعة والترميم و30 ألف دينار (نحو 99 ألف دولار) لقروض الترميم.