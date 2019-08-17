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لتخفيض تكاليف الاقتراض .. أمريكا تدرس بيع سندات مدتها 50 و100 عام
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
الأرقام الرئيسية لاقتصاد دول مجموعة السبع
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
الأرقام الرئيسية لاقتصاد دول مجموعة السبع
السبت 17 أغسطس 2019
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