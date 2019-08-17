لدعم النمو الاقتصادي.. المركزي الصيني يكشف آلية تسعير القروض الجديدة

ذكر البنك المركزي الصيني أنه سيبدأ إصدار سعر استرشادي جديد للقروض المصرفية، وهي خطوة أخرى في إصلاح طال انتظاره لأسعار الفائدة، يجلب تكاليف اقتراض أقل للاقتصاد.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن بنك الشعب الصيني سيعلن عن سعر الفائدة الجديد للإقراض في الساعة التاسعة والنصف صباحا، في العشرين من كل شهر، بدءا من هذا الشهر، طبقا لبيان صادر اليوم السبت.



وسيطلب البنك المركزي من البنوك التجارية تحديد سعر الفائدة الجديد على القروض المقدمة للشركات والأسر فى ضوء سعر الإقراض الاسترشادي الجديد، بينما يبقى سعر القروض غير المسددة بدون تغيير لفترة قصيرة من الوقت، حسب البنك.



وأشارت بلومبرج إلى أن استخدام مؤشرات السعر الاسترشادي الجديد ينهي المرحلة الأخيرة من إصلاح نظام الأسعار في البلاد، الذي مازال يحمل بعض بصمات نظام القيادة الشيوعية.



وحال نجاح هذه الخطوة، يمكن أن يحفز ذلك الطلب على القروض، ويساعد عملية النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يواجه فيه حربا تجارية مستمرة منذ فترة طويلة مع أمريكا.