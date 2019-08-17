وزير الإعلام اليمني: نثمن عاليا دور الأشقاء في السعودية والإمارات باحتواء أحداث عدن

رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن، كما يجري استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف التحالف.

وثمن الإرياني عاليا دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في احتواء أحداث عدن، داعيا إلى توحيد كافة الجهود الوطنية في المعركة الرئيسية لليمنيين وعدم الانشغال بمعارك جانبية بما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن ما حدث في عدن يعد فرصة مهمة لمراجعة شاملة وتحفيز العمل المشترك للحفاظ على الدولة اليمنية بقيادة الرئيس هادي، وخلق نموذج للأمن والاستقرار والتنمية، وذلك لعودة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف معاناة الناس في عدن وجميع المحافظات المحررة، مما يسهل تنقل المواطنين بين المحافظات للعمل بشكل طبيعي ودون حواجز.