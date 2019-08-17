1324 رخصة لمستثمرين في قطاعي تجارة «الاتصالات» و«المعلومات» خلال عام

بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة لمستثمرين في قطاعي تجارة "الاتصالات" و"المعلومات" في السعودية 1324 رخصة خلال العام الماضي.

ووفقا لبيانات حكومية - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من عدد الرخص بـ21.7 في المائة، حيث بلغ عددها 287 رخصة، تليها منطقة الرياض بإصدار 205 رخص، ثم منطقة جازان 160 رخصة، فمنطقة عسير 150 رخصة.

وبلغ عدد الرخص التي أصدرت في منطقة تبوك خلال العام الماضي 110 رخص، تليها منطقة الشرقية 97 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية 78 رخصة، فمنطقة المدينة المنورة 65 رخصة، ومنطقة حائل 50 رخصة، تليها منطقة القصيم 46 رخصة، ومنطقة تبوك بإصدار 37 رخصة، فمنطقة الباحة بإصدار 33 رخصة. وسجلت منطقة نجران أقل المناطق في إصدار الرخص للمستثمرين في قطاعي تجارة الاتصالات والمعلومات، وذلك بإصدار ست رخص خلال عام 2018.

وكانت الرخص الجديدة التي أصدرت لمستثمرين في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة في السعودية بلغت 19515 رخصة خلال العام الماضي.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر بنسبة 37.7 في المائة، حيث بلغ عددها 6365 رخصة، تليها المنطقة الشرقية بإصدار 2608 رخص، ثم منطقة عسير 2259 رخصة، فمنطقة القصيم 1959 رخصة.

وبلغ عدد الرخص التي أصدرت في منطقة تبوك 1896 رخصة، تليها منطقة الرياض 1128 رخصة، فمنطقة جازان 921 رخصة، ومنطقة حائل 918 رخصة، ثم منطقة المدينة المنورة 721 رخصة، تليها منطقة نجران 390 رخصة، فمنطقة الجوف بإصدار 255 رخصة.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في إصدار الرخص للمستثمرين في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة، بإصدار 72 رخصة خلال العام الماضي.

يشار إلى أن 11025 شركة ومؤسسة جديدة دخلت السوق السعودية خلال العام الماضي، شكلت نحو 29.5 في المائة، من إجمالي 37343 رخصة لمنشآت تجارية، أصدرت في جميع المناطق.

وبلغ عدد الرخص المجددة للمنشآت التجارية 26270 رخصة، بينما الرخص المؤقتة وصل إلى 48.

واستحوذت منطقة الرياض على 58 في المائة من الرخص الصادرة للمنشآت التجارية بإصدار 21696 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بإصدار 5239 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بإصدار 2312 رخصة.

في حين بلغ عدد الرخص التي أصدرت في منطقة نجران 2117 رخصة، تليها منطقة عسير بإصدار 1776 رخصة، ثم منطقة القصيم بإصدار 1170 رخصة، فمنطقة الجوف بإصدار 727 رخصة، والحدود الشمالية 553 رخصة.

وبلغ عدد الرخص التي أصدرت للشركات والمؤسسات في منطقة المدينة المنورة خلال العام الماضي 519 رخصة، تليها منطقة الباحة 400 رخصة، ثم منطقة جازان 393 رخصة، فمنطقة حائل بإصدار 263 رخصة.

وسجلت منطقة تبوك أقل المناطق إصدارا للتراخيص التجارية بـ176 رخصة خلال عام 2018.