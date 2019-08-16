ترمب يبحث مع رؤساء ثلاثة بنوك كبرى الاقتصاد والأسواق المالية

قال مصدر مطلع اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقد مؤتمرا بالهاتف يوم الأربعاء مع رؤساء ثلاثة بنوك كبرى في وول ستريت بينما كانت الأسواق المالية تشهد إضطرابات.

وعقب اجتماع كان مقررا سلفا في وزارة الخزانة، ناقش الرؤساء التنفيذيون لبنوك جيه بي مورجان تشيس آند كو وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب، الاقتصاد والأسواق المالية مع ترمب الذي كان في منتجعه في بدمنستر في نيوجيرزي.

وجاءت المحادثة في يوم منيت فيه المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بخسائر بلغت حوالي ثلاثة في المئة مع استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.