عوائد السندات الحكومية البريطانية ترتفع من مستويات قياسية منخفضة

تعافت عوائد السندات الحكومية البريطانية الطويلة الأجل اليوم الجمعة من مستويات قياسية منخفضة فيما قفزت عوائد السندات القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع مع تريث المستثمرين بعدما تخلوا عن الأسهم لصالح السندات في في وقت سابق هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الأسهم حول العالم في ظل تصاعد التوقعات لمزيد من الحوافز من مجلس الاحتياطي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهو ما ساهم في موازنة أثر المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والتي اشتدت حدتها هذا الأسبوع في ظل انعكاس منحنى عوائد السندات الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 2007.

وهبطت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 0.904 بالمئة في وقت سابق من اليوم الجمعة لكنها ارتفعت عن مستوى إغلاق الخميس في وقت لاحق من اليوم. وارتفعت خمس نقاط أساس إلى 1.01 بالمئة في الساعة 1442 بتوقيت جرينتش.

وتخفض العوائد الأدنى للسندات تكلفة الاقتراض الحكومي الجديد لكنها ينظر إليها أيضا على أنها تشير إلى أن الأسواق المالية تتوقع تباطؤا للنمو، وتخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة من بنك انجلترا المركزي.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين 10 نقاط أساس لتسجل أعلى مستوى لها منذ 18 يوليو عند 0.544 بالمئة، متجهة نحو تسجيل أكبر زيادة لها منذ سبتمبر 2017.

وصعدت عوائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام ثماني نقاط أساس إلى 0.49 بالمئة لتتعافى من مستوى قياسي منخفض وصلت إليه يوم الخميس عند 0.407 بالمئة.