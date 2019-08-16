تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أقل مستوياتها منذ 7 أشهر

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا خلال أغسطس الحالي إلى أقل مستوى له منذ سبعة أشهر، مع تزايد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد، في ظهور مؤشرات قليلة على تراجع سوق العمل عن مستوياتها المرتفعة.

وتراجع مؤشر جامعة ميشيجان لقياس ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 92.1 نقطة مقابل 98.4 نقطة وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

وتراجع المؤشر الفرعي لقياس ثقة المستهلكين في الأوضاع الراهنة إلى 107.4 نقطة، في حين تراجع مؤشر قياس التوقعات إلى 82.3 نقطة ليصل المؤشرات إلى أقل مستوياتهما منذ بداية العام الحالي.

يذكر أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل ثاني أقل مستوى له منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السلطة في يناير 2017، وهو ما يعني أن الإنفاق الاستهلاكي قد لا يساهم بقوة في النمو الاقتصادي في ظل تقلبات أسواق المال والرياح المعاكسة القادمة من الخارج. وكان الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين أكبر محرك لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه فإن تراجع الثقة بأعلى وتيرة لها منذ يناير الماضي، يوضح مدى تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، وهو ما يهدد فرص ترمب في الفوز بفترة حكم ثانية بحسب وكالة بلومبرج.

وبحسب تقرير جامعة ميشيجان، فإن رد فعل المستهلكين الأمريكيين كان قويا تجاه الزيادة المقترحة في الرسوم الأمريكية على السلع الصينية، حيث قال حوالي 33% من المستهلكين إنهم يخشون تداعيات قرار الرئيس ترمب فرض رسوم بنسبة 10% على كمية إضافية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الصينية.