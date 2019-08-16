"سناب" تطلق جيلها الجديد من النظارات الذكية

كشفت شركة سناب المطورة لتطبيق سناب شات الشهير عن جيلها الجديد من النظارات الذكية.

وعلى خلاف النظارة الذكية الموجودة في الأسواق، لم تأت نظارة سناب الجديدة بتصميم غريب أو هيكل كبير، بل أتت على هيئة نظارة شمسية تقليدية بتصميم عملي ومميز.

وزودت جوانب هيكل النظارة بكاميرات قادرة على توثيق الصور والفيديوهات وإرسالها إلى الهاتف أو الحاسب اللوحي، يمكنها التقاط صور بدقة (1642 / 1642) بيكسل، وفيديوهات بدقة صورة (1216 / 1216) بيكسل، والأهم من ذلك هو أن للنظارة القدرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وعرض صور بعناصر من تلك التقنيات على العدسات المقابلة لعين المستخدم مباشرة.

كما حصلت النظارة الجديدة التي تعرف باسم "سبيكتاكلز 3" بحسب "روسيا اليوم" على مايكروفونات لإجراء المكالمات الصوتية، وبطارية قابلة للشحن تكفيها لالتقاط ما يقارب 200 صورة بالشحنة الواحدة، والعمل لعدة ساعات متواصلة، أما ذاكرة التخزين في النظارة، فتكفي لتخزين ما يقارب 100 فيديو مدة الواحد 60 ثانية، وما يزيد على 1200 صورة.

ومن المقرر أن تتوفر النظارة للبيع في الأسواق بحلول الخريف المقبل، إلا أنها متوفرة حاليا للطلب المسبق مقابل 380 دولارا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من ثلاثة أعوام على إطلاق أول نسخة من نظارات سناب تشات، التي كانت تتوافر في آلات البيع. آنذاك، شهد المنتج اهتماما وإقبالا كبيرين، حيث كان بعض الأشخاص ينتظرون ساعات طويلة للحصول عليه، في حين قام بعض الموزعين بعرضه للبيع على "إيباي" مقابل أكثر من 900 دولار.