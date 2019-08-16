ترمب: جولة المفاوضات التجارية المقبلة مع الصين لا تزال مقررة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أن جولة المفاوضات التجارية المقبلة بين بكين وواشنطن في مطلع سبتمبر في واشنطن "لا تزال مقررة".

وقال ترمب ردا على صحافيين في نيوجرزي إن هذه المفاوضات "لا تزال مقررة على ما أعلم"، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانه أنه قد يتم إلغاؤها.

وتابع ترمب "الأهم من موعد سبتمبر أننا نتكلم هاتفيا ولدينا محادثات مثمرة".

وأكد أن الصين "تريد التوصل إلى اتفاق" وأنه سيتحدث "قريبا" مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي "يعرفه جيدا".

وأعلنت الحكومة الأميركية الثلاثاء أنها قررت أن ترجئ لأكثر من شهرين الرسوم الجمركية الجديدة التي تعتزم فرضها على قائمة طويلة من المنتجات الصينية المستوردة مثل الهواتف والألعاب.

وكان ترمب أعلن أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، بعدما اعتبر نتائج جولة المفاوضات السابقة في نهاية يوليو في شانغهاي مخيبة للأمل إذ لم يتمكن وزير الخزانة ستيفن منوتشين وممثل التجارة روبرت لايتهايزر خلالها من تحقيق تقدم يذكر.

لكن مع اقتراب موسم أعياد رأس السنة فضلت الإدارة الأميركية إرجاء هذه الخطوة التصعيدية في حرب الرسوم الجمركية خشية أن تنعكس على المستهلكين الأميركيين.