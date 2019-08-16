عملة الأرجنتين تتعافى بعد خسائر تجاوزت 25 % في 3 أيام

استرد البيزو الأرجنتيني المنهك بعض خسائره التي مني بها في الأيام القليلة الماضية ليصعد أكثر من 5 في المائة في بداية التعاملات أمس بعد أن خسر نحو ربع قيمته "25 في المائة" في ثلاثة أيام، عقب نتيجة مفاجئة لانتخابات أولية يوم الأحد ألقت البلاد مجددا في فوضى اقتصادية.

بحسب "رويترز"، فقد بدأ البيزو التهاوي بعد أن فاز ألبرتو فرنانديز المرشح الرئاسي، الذي يمثل يسار الوسط، على الرئيس ماوريسيو ماكري المنتمي ليمين الوسط، في انتخابات الأحد الماضي.

لكن البيزو تجاوز منعطفا فيما يبدو أمس مرتدا عن ثلاث جلسات من خسائر مؤلمة وصعد 5.61 في المائة إلى 57 مقابل الدولار الأمريكي، حسبما قال متعاملون، أرجعوا المكاسب إلى إقبال المستثمرين على شراء العملة التي أصبحت رخيصة.

وباع البنك المركزي الأرجنتيني نحو 248 مليون دولار من الاحتياطي الدولي الأربعاء الماضي في مسعى لدعم العملة ووقف الهبوط الحاد.

وكان البيزو أغلق الأربعاء الماضي منخفضا 7.14 في المائة عند 60.2 للدولار، وأعلن ماكري سلسلة تخفيضات في الضرائب للعمال الأقل دخلا وحزمة إجراءات لدعم الرعاية الاجتماعية في تحول محرج لرئيس تولى السلطة في 2015 على وعود بخفض الدعم العام وتصحيح ما سماه أعواما من الإدارة اليسارية السيئة للاقتصاد.

وتعهد ماكري بزيادة الحد الأدنى للأجور وتجميد أسعار البنزين بصورة مؤقتة ورفع حد الإعفاء على الضريبة على الدخل بنسبة 20 في المائة.

وترى الحكومة أن الإجراءات الجديدة، التي ستبلغ تكلفتها 678 مليون دولار، من شأنها أن تسمح بتخفيضات ضريبية لمليوني عامل بقيمة تبلغ نحو ألفي بيزو "33 دولارا" شهريا للفرد.

وعبر ألبرتو فرنانديز المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة الأرجنتين المنتمي ليسار الوسط عن رضاه عن سعر الصرف الحالي للعملة المحلية البالغ 60 بيزو للدولار، بعد أن فقدت العملة نحو ربع قيمتها في الأيام القليلة الماضية. وبدأت العملة في الهبوط في أعقاب أداء فرنانديز القوي على نحو غير متوقع في الانتخابات التمهيدية يوم الأحد الماضي.

وتغلب فرنانديز على ماوريسيو ماكري الرئيس المنتمي ليمين الوسط الذي أدت الإجراءات التقشفية التي يتخذها والمدعومة من صندوق النقد الدولي إلى صرف الناخبين عن تأييده.

وذكر فرنانديز في مقابلة مع إذاعة ميتر المحلية أن "البيزو عند مستوى 60 للدولار يبدو جيدا بالنسبة إلي"، غير أن تصريحاته تلك قد تبدو عديمة التأثير إذا تراجع البيزو أكثر، وهوى مؤشر ميرفال للأسهم بالأرجنتين 34.47 في المائة منذ الأحد الماضي.

ولم يكشف المرشح الرئاسي عن سياساته الاقتصادية بالتفصيل حتى الآن، لكنه أكد أنه سيسعى إلى إعادة التفاوض حول شروط اتفاق بلاده مع صندوق النقد الدولي.

وتابع "ماكري لم يفهم أي شيء.. إنها ليست انتخابات سيئة.. إنها حكومة مريعة وماكري يستحق العقاب من الشعب".

وتخشى الأسواق العالمية من نجاح فرنانديز في الانتخابات وإعادته إلى التفاوض حول شروط القروض التي حصلت عليها بلاده من المؤسسات المالية المختلفة، خاصة أنه سيكون على الأرجنتين سداد ديون بمليارات الدولارات في العام المقبل.

من جهة أخرى، أعرب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن خشيته من هجرة جماعية للأرجنتينيين إلى بلاده، إذا تأكدت في الانتخابات الرئاسية المقررة في الأرجنتين في تشرين الأول (أكتوبر) الهزيمة التي مني بها في الانتخابات التمهيدية الرئيس ماكري.

وقال رئيس الدولة البرازيلي المتخوّف من فوز خصم ماكري المرشح البيروني ألبرتو فرنانديز، يسار الوسط، "لا نريد أن نرى إخواننا الأرجنتينيين يفرون إلى هنا".