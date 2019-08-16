إنقاذ حاجة عراقية من جلطة دماغية حادة في مدينة الملك عبدالله الطبية

أنقذ فريق طبي متخصص في مركز العلوم العصبية بالتكامل مع قسم الأشعة التداخلية في مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة، حاجة عراقية أصيبت بشلل نصفي بعدما دهمتها جلطة دماغية حادة.
واستقبلت الحالة عبر خدمة الخط الساخن للجلطات الدماغية بقيادة الدكتور ماجد بخيت استشاري الأعصاب وقائد برنامج السكتة الدماغية في وزارة الصحة وهي لحاجة عراقية تعرضت لسكتة دماغية حادة مع شلل نصفي وتم قبول الحالة من مستشفى منى العام وتم نقل الحاجة بسرعة فائقة عبر الإخلاء الطبي للهلال الأحمر السعودي.
وعند وصول الحاجة جرى على الفور تقييمها طبيا وعمل الأشعة المقطعية، ومن ثم البدء في العلاج المسيل للجلطات في أقل من 30 دقيقة ونظرا لأن موقع الجلطة جاء في شريان أساسي في الدماغ، لذا جرى تحويلها إلى قسم الأشعة التداخلية، تحت إشراف فريق التخدير لتجرى لها قسطرة دماغية بقيادة الدكتور زياد العريني، الذي تمكن من سحب الجلطة في وقت قياسي لم يتجاوز 30 دقيقة.
وبدأت الحاجة بالتحسن الملحوظ، إذ أوضحت الأشعة المقطعية عدم تأثر الدماغ من الجلطة، لا سيما أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى تنسيق عالٍ وتكامل أقسام متعددة للقيام بالعلاج في الوقت المناسب لتفادي حدوث جلطات كبيرة تودي إلى إعاقة حادة أو الوفاة.
يذكر أن مركز العلوم العصبية تكاملا مع قسم الأشعة التداخلية في المدينة الطبية أجرى عديدا من العمليات النوعية والتخصصية النادرة تضاهي مثيلاتها عالميا وبنسب نجاح عالية بفضل من الله وهي قادرة على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدا وصعوبة على مدار العام، لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلا عاليا وإمكانات كبيرة بدعم كبير وغير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية جميعا والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة متميزتين وتحقيقا لـ"الرؤية الطموحة 2030".
- ترمب يربط مفاوضات التجارة بين واشنطن وبكين بتسوية الأزمة الخانقة في هونج كونج
- عملة الأرجنتين تتعافى بعد خسائر تجاوزت 25 % في 3 أيام
- زيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة البريطانية بفضل المستهلكين
- 9 مليارات ريال واردات الذهب والأحجار الكريمة في 7 أشهر
- النفط يتراجع دون 58 دولارا بفعل مخاوف الركود وتنامي المخزونات
- 177 مليون طن إنتاج دول الخليج من البتروكيماويات في 2018 بارتفاع 8.5 %
- صندوق «رؤية سوفت بنك» يراهن باستثمارات 110 ملايين دولار على تخزين الطاقة المتجددة
- مخاوف ألمانية من التوسع الصيني في تطوير الصناعات الكيميائية
- ترمب: الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة
الناس
- اليوم.. لائحة الذوق العام ترصد الملابس غير المحتشمة والألفاظ المسيئة
- بالألعاب النارية والشوارع المزينة.. «موسم العيد» يعزز البهجة في مناطق المملكة
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- افتتاح أول دار سينما في المنطقة الشرقية
- عندما يتوارى الخبر الكاذب بخبر أكذب منه!
- "نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف
- بعد توجه المملكة لقمح روسيا.. برلين تسعى إلى أسواق جديدة لتعويض أكبر سوق لصادراتها
- ذيل آلي.. ابتكار ياباني لحماية المسنين من السقوط
- 251.8 مليار ريال قيمة الادخار في السعودية خلال 3 أشهر.. يعادل 35 % من الناتج المحلي
- السومة يعترض على المهاجمين فركن احتياطيا
أضف تعليق