وزير الإعلام يكرم «المرور» على تسهيل تنقلات ضيوف الوزارة

كرم تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام، اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، تقديرا لجهود الإدارة العامة للمرور في تسهيل تنقل ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وتسلم العميد سليمان بن معيوض الجميعي مدير الإدارة العامة للمرور في جدة قائد مرور مزدلفة درع التكريم نيابة عن مدير الإدارة العامة للمرور من وزير الإعلام خلال الحفل الختامي لأعمال موسم حج عام 1440هـ، الذي أقامته وزارة الإعلام على شرف ضيوفها من الإعلاميين الذين يمثلون وسائل إعلام عربية وإسلامية وعالمية.