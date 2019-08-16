وزير الإعلام يكرم «المرور» على تسهيل تنقلات ضيوف الوزارة

كرم تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام، اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، تقديرا لجهود الإدارة العامة للمرور في تسهيل تنقل ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.
وتسلم العميد سليمان بن معيوض الجميعي مدير الإدارة العامة للمرور في جدة قائد مرور مزدلفة درع التكريم نيابة عن مدير الإدارة العامة للمرور من وزير الإعلام خلال الحفل الختامي لأعمال موسم حج عام 1440هـ، الذي أقامته وزارة الإعلام على شرف ضيوفها من الإعلاميين الذين يمثلون وسائل إعلام عربية وإسلامية وعالمية.
- ترمب يربط مفاوضات التجارة بين واشنطن وبكين بتسوية الأزمة الخانقة في هونج كونج
- عملة الأرجنتين تتعافى بعد خسائر تجاوزت 25 % في 3 أيام
- زيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة البريطانية بفضل المستهلكين
- 9 مليارات ريال واردات الذهب والأحجار الكريمة في 7 أشهر
- النفط يتراجع دون 58 دولارا بفعل مخاوف الركود وتنامي المخزونات
- 177 مليون طن إنتاج دول الخليج من البتروكيماويات في 2018 بارتفاع 8.5 %
- صندوق «رؤية سوفت بنك» يراهن باستثمارات 110 ملايين دولار على تخزين الطاقة المتجددة
- مخاوف ألمانية من التوسع الصيني في تطوير الصناعات الكيميائية
- ترمب: الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة
الناس
- اليوم.. لائحة الذوق العام ترصد الملابس غير المحتشمة والألفاظ المسيئة
- بالألعاب النارية والشوارع المزينة.. «موسم العيد» يعزز البهجة في مناطق المملكة
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- افتتاح أول دار سينما في المنطقة الشرقية
- عندما يتوارى الخبر الكاذب بخبر أكذب منه!
- "نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف
- بعد توجه المملكة لقمح روسيا.. برلين تسعى إلى أسواق جديدة لتعويض أكبر سوق لصادراتها
- ذيل آلي.. ابتكار ياباني لحماية المسنين من السقوط
- 251.8 مليار ريال قيمة الادخار في السعودية خلال 3 أشهر.. يعادل 35 % من الناتج المحلي
- السومة يعترض على المهاجمين فركن احتياطيا
أضف تعليق