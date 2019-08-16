عبر جدارية «شكر الملك سلمان» .. 300 إعلامي من مختلف دول العالم يدونون مشاعرهم

عبر نحو 300 إعلامي من ضيوف وزارة الإعلام في حج هذا العام 1440هـ عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من خلال تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما قدمته المملكة من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام الذي أقيم أمس في فندق الرتز كارلتون في جدة، وتضمنت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.

واستخدم بعض الإعلاميين لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.