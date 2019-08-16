عبر جدارية «شكر الملك سلمان» .. 300 إعلامي من مختلف دول العالم يدونون مشاعرهم

عبر نحو 300 إعلامي من ضيوف وزارة الإعلام في حج هذا العام 1440هـ عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من خلال تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما قدمته المملكة من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام الذي أقيم أمس في فندق الرتز كارلتون في جدة، وتضمنت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.
واستخدم بعض الإعلاميين لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
- ترمب يربط مفاوضات التجارة بين واشنطن وبكين بتسوية الأزمة الخانقة في هونج كونج
- عملة الأرجنتين تتعافى بعد خسائر تجاوزت 25 % في 3 أيام
- زيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة البريطانية بفضل المستهلكين
- 9 مليارات ريال واردات الذهب والأحجار الكريمة في 7 أشهر
- النفط يتراجع دون 58 دولارا بفعل مخاوف الركود وتنامي المخزونات
- 177 مليون طن إنتاج دول الخليج من البتروكيماويات في 2018 بارتفاع 8.5 %
- صندوق «رؤية سوفت بنك» يراهن باستثمارات 110 ملايين دولار على تخزين الطاقة المتجددة
- مخاوف ألمانية من التوسع الصيني في تطوير الصناعات الكيميائية
- ترمب: الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة
الناس
- اليوم.. لائحة الذوق العام ترصد الملابس غير المحتشمة والألفاظ المسيئة
- بالألعاب النارية والشوارع المزينة.. «موسم العيد» يعزز البهجة في مناطق المملكة
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- افتتاح أول دار سينما في المنطقة الشرقية
- عندما يتوارى الخبر الكاذب بخبر أكذب منه!
- "نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف
- بعد توجه المملكة لقمح روسيا.. برلين تسعى إلى أسواق جديدة لتعويض أكبر سوق لصادراتها
- ذيل آلي.. ابتكار ياباني لحماية المسنين من السقوط
- 251.8 مليار ريال قيمة الادخار في السعودية خلال 3 أشهر.. يعادل 35 % من الناتج المحلي
- السومة يعترض على المهاجمين فركن احتياطيا
أضف تعليق