بعد شهرين متتالين من النمو.. إنتاج المصانع الأمريكية ينكمش 0.4% خلال يوليو

هبط انتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في يوليو منهيا شهرين متتالين من النمو.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم إن انتاج المصانع انكمش 0.4 بالمئة الشهر الماضي متجاوزا توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا انخفاضا قدره 0.1 بالمئة.

وتراجع مجمل الناتج الصناعي 0.2 بالمئة في يوليو بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 0.1 بالمئة.

وقد تزيد البيانات من القلق بشأن قوة قطاع المصانع في أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. والانخفاض المسجل في يوليو هو الأكبر منذ أبريل.

وقال مجلس الاحتياطي إن انتاج قطاع الصناعات التحويلية هبط أكثر من 1.5 بالمئة منذ ديسمبر 2018.