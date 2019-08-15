مبيعات التجزئة في أمريكا تقفز 0.7% معطية دفعة للاقتصاد

قفزت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يوليو مع قيام المستهلكين بشراء نطاق واسع من السلع، رغم أنهم قلصوا مشترياتهم من السيارات، وهو ما قد يساعد في تهدئة قلق الأسواق المالية من أن الاقتصاد يتجه إلى ركود.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7 بالمئة الشهر الماضي. وعدلت البيانات لشهر يونيو بخفض طفيف لتظهر أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.3 بالمئة بدلا من 0.4 بالمئة في القراءة السابقة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.3 بالمئة في يوليو. وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات التجزئة 3.4 في المئة.

ومع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، قفزت مبيعات التجزئة واحدا في المئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.7 بالمئة في يونيو. وتتطابق هذه المبيعات، التي يطلق عليها مبيعات التجزئة الأساسية، إلى حد كبير مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير الزيادة في مبيعات التجزئة الأساسية في يوليو إلى إنفاق قوي للمستهلكين في أوائل الربع الثالث رغم أن الوتيرة من المرجح أن تتباطأ من معدل سنوي بلغ 4.3 بالمئة في الربع الثاني من العام.

ويلقى انفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، دعما من أدنى معدل للبطالة في الولايات المتحدة في حوالي نصف قرن.