الصين: إذا فرضت أمريكا رسوم جديدة سنتبنى تدابير مضادة.. الرد قد لاينحصر على الرسوم

هددت الصين برد انتقامي حال مضت الولايات المتحدة الأمريكية في زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وذكرت وزارة المالية أن بكين سوف تتبنى "التدابير المضادة الضرورية" للرسوم الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان إن الخطوة الأمريكية لفرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على البضائع الصينية تنتهك الاتفاقيات التي توصل إليها قادة الدولتين في قمتي مجموعة العشرين في الأرجنتين واليابان على مدار العام الماضي.

وكان من المقرر في البداية أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، ولكن واشنطن قررت الأسبوع الجاري إزالة الرسوم عن بعض المفردات وأرجأت سن بعض الرسوم حتى الأول من ديسمبر لمساعدة المتسوقين في موسم عيد الميلاد.

وقال جو شياومينج، وهو مسؤول سابق بوزارة التجارة الصينية ودبلوماسي، إن البيان يشير إلى أن الصين لا تعتقد أن إرجاء الولايات المتحدة لبعض الرسوم كافي. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عنه القول إن الصين جادة للغاية وملتزمة بأنه يجب ألا يتم فرض رسوم جديدة على الإطلاق، مضيفا أن رد الصين "قد لا ينحصر على الرسوم".

ومن المنتظر أن يتوجه وفد تجاري صيني إلى واشنطن الشهر المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدا جديدا للمحادثات أمس الأربعاء، حيث أشار إلى أنه قد يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينج لمناقشة احتجاجات واسعة النطاق في هونج كونج، وهو إقليم صيني يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتخوض الولايات المتحدة الأمريكية والصين حربا تجارية منذ عام الأمر الذي يبطئ الاقتصاد العالمي. وفرضت واشنطن بالفعل رسوما على بضائع صينية تقدر بـ 250 مليار دولار وهو الأمر الذي ردت عليه الصين بفرض رسوم على واردات أمريكية بقيمة 110 مليار دولار.