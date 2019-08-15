تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.5%

تراجع معدل البطالة في مصر في الربع الثاني من العام الحالي 2019م ليبلغ 7.5% من إجمالي قوة العمل مقابل 8.1% في الربع الأول كما تراجع 2.4% على أساس سنوي مقارنة بالربع المناظر له من عام 2018.

وأوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني لعام 2019 كشفت عن ارتفاع حجم قوة العمل في الربع الثاني لتبلغ نحو 28.069 مليون فرد بنسبة 0.4%.