زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو

زادت مبيعات التجزئة البريطانية على نحو غير متوقع في يوليو بدعم من نمو قوي في الإنفاق عبر الإنترنت خلال ثلاثة أعوام مما يشير إلى أن المستهلكين يواصلون دعم الاقتصاد قبيل الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر .

وقال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الخميس إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية زادت 0.2 بالمئة مقارنة مع متوسط التوقعات بانخفاضها 0.2 بالمئة في استطلاع رأي خبراء اقتصاد أجرته رويترز وفي أعقاب زيادة 0.9 بالمئة في يونيو حزيران.

وبالمقارنة مع يوليو عام 2018، زادت مبيعات التجزئة 3.3 بالمئة لتتباطأ عن نمو قوي في يونيو بنسبة 3.8 بالمئة.

وأشار استطلاع رويترز إلى أن النمو السنوي للمبيعات من المتوقع أن يبلغ 2.6 بالمئة.

وحتى الآن تخطى المستهلكون على نحو سلس تأثير الانفصال المرتقب عن الاتحاد الأوروبي بفضل التضخم المتواضع ونمو الأجور بأسرع وتيرة في 11 عاما.

ودعم هذا خامس أكبر اقتصاد عالمي في وقت تقلص خلاله العديد من الشركات استثماراتها بفعل تصاعد الضبابية المتصلة بانفصال بريطانيا.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 0.5 بالمئة في ثلاثة شهور حتى يوليو تموز وهي أقل زيادة منذ بداية العام الحالي وتعكس انخفاض أحجام المبيعات في مايو .

وقفزت المبيعات عبر الإنترنت 6.9 بالمئة على أساس شهري في أكبر زيادة من حيث الحجم منذ مايو عام 2016.