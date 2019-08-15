مودي: نصف منازل الهند بدون مياه شرب

قال رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي اليوم الخميس إن نصف المنازل في بلاده لا تصل إليها مياه الشرب.

وأعلن مودي خلال كلمة بمناسبة يوم الاستقلال عن تخصيص 3.5 تريليون روبية (الدولار يعادل 71.94 روبية) من أجل توفير مياه الشرب، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي سياق آخر، تحدث مودي عن الوضع في إقليم كشمير الحدودي مع باكستان ، وقال إن الوضع الخاص لجامو وكشمير ، كان مؤقتا، وأشار إلى أن إلغاء ذلك الوضع هو من بين عدة خطوات تم اتخاذها.