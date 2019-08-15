الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض وشهدت بورصة وول ستريت موجة مبيعات حادة اليوم دفعت المؤشر داو جونز الصناعي إلى تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث عدد النقاط منذ اكتوبر2018 مع تزايد مخاوف المستثمرين من ركود عالمي. وهبط مؤشر داو جونز جلسة التداول 801.10 نقطة، أو 3.05 %، إلى 25479.42 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 85.72 نقطة أو 2.93 %، ليغلق عند 2840.60 نقطة ، حيث سجل كل من المؤشرين القياسيين أدنى مستوى إغلاق في شهرين. فيما أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 242.42 نقطة، أو 3.02 %، إلى 7773.94 نقطة.