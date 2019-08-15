الملك وولي العهد يتلقيان تهاني أمير مكة ووزير الداخلية بنجاح موسم الحج

رفع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية "أتشرف بأن أرفع لمقامكم التهاني بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بمتابعتكم ورعايتكم، وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية منها والأهلية والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، واختص بها الله عز وجل بلادنا الغالية حكومة وشعبا ورسالتها في ذلك السلام والإسلام المتسامح".

وأضاف، "أثبتت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة للعالم أجمع جهودكم المباركة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن المملكة قدمت وستقدم الأفضل لخدمة الإسلام والمسلمين بما يشـهده الحجيج عاما بعد عام من تطور في مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقـدسة وتهيئة المتطلبات كافة التي تسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سـهولة وأمان".

وختم الأمير خالد الفيصل بالقول "أسأل الله العلي القدير أن يمتعنا بوجودكم الغالي وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيدا من الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

وبعث أمير منطقة مكة المكرمة برقية مماثلة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جاء فيها "يسعدني أن أبعث لكم خالص التهاني بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعتكم، لتحقيق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر، وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية في منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وتحقيق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين وما يوليه من اهتمام بالغ لمشاريع الحرمين والمشاعر المقدسة التي تهدف إلى مزيد من التيسير والرعاية لضيوف الرحمن وشرف الخدمة بكل أمانة وإخلاص والبذل بكل سخاء ابتغاء لرضاء الله عز وجل وخدمة للإسلام والمسلمين".

وختم الأمير خالد الفيصل بالقول "أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة العزيزة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وعليكم بكل خير، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها".

وقدم الأمير خالد الفيصل التهنئة للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وقال في برقية خطية "يسعدني أن أبعث لكم بخالص التهاني بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ بفضل من الله عز وجل ثم بفضل قيادة ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ومتابعتكم لجميع ما بذل من جهود لخدمة ضيوف الرحمن والارتقاء بمستوى الخدمات بشكل عام، وما بذل من كل القطاعات الأمنية المشاركة في الحج بشكل خاص، وما قدمته من قدرات مميزة وتفانٍ في المهام الموكلة إليها بكل مهنية فائقة يشهد بها الجميع للحفاظ على أمن وسلامة الحجيج وتحقيق أفضل النتائج، والتعامل الإنساني والإسلامي من رجال الأمن مع ضيوف الرحمن.

وفي السياق، رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

واستهل وزير الداخلية برقيته التي وجهها إلى خادم الحرمين الشريفين بقوله، أتشرف بالرفع للمقام السامي الكريم باسمي واسم أعضاء لجنة الحج العليا، وأمراء المناطق، وباسم أبنائكم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام أسمى آيات التهاني وصادق عبارات الولاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

وأضاف، كما يشرفني تهنئتكم بما تحقق بفضل الله وتوفيقه من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ، إنفاذا لتوجيهاتكم الرشيدة ووفق ما تتطلعون إليه، من رعاية كريمة لضيوف الرحمن، وتهيئة لكافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، ومن ذلك مبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم وكانت إحدى ثمار توجيهاتكم السديدة.

وتابع، بلغ عدد الحجاج 2.489.406 حجاج، واتسم موسم حج هذا العام بنجاح تنفيذ كافة الخطط الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والمرورية، حيث اكتمل وصولهم إلى مشعر عرفات، ومن ثم النفرة إلى مشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى في وقت قياسي وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، وصولا إلى الجمرات والتوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم اتباعا لهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكانت الحالة الأمنية مستقرة ولم تشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو الحج وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم، وتنقلاتهم ومقرات إقامتهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والرعاية الأمنية والصحية والحركة المرورية المنتظمة وفي بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.

واختتم وزير الداخلية برقيته بقوله، أسأل الله العلي القدير أن يديم عزكم، وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة فيما تقدمونه من رعاية كريمة واهتمام عظيم بالحرمين الشريفين، وقاصديهما من الحجاج والزوار والمعتمرين.

كما رفع وزير الداخلية التهنئة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وقال وزير الداخلية في برقية وجهها إلى ولي العهد، أرفع لكم باسمي واسم أعضاء لجنة الحج العليا، وباسم أبنائكم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالصحة والعافية. كما يشرفني تهنئتكم بما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام برعاية كريمة وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ودعمكم، ما مكن ضيوف الرحمن من أداء مناسك حجهم بكل سكينة وأمان.

وأضاف، كان للتنفيذ الدقيق لخطط الحج الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والمرورية، وحركة المشاة، والتكامل بين الجهات الحكومية الدور الفاعل في نجاح هذا الموسم، وتميزه. كما كان لمبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم دور في تسهيل وصول الحجاج، كما كانت الأوضاع الصحية مطمئنة، ولم تشهد بفضل الله ظهور أي حالات وبائية. إضافة إلى تأمين جميع الخدمات والتسهيلات التي يحتاج إليها الحاج وتوفير السلع الاستهلاكية، والغذائية، والخدمات العامة الأخرى، والتي حظيت بمتابعة الجهات الخدمية لضمان استمرارها.

واختتم بقوله، أسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاتكم، وأن يجزل لكم المثوبة إنه سميع مجيب.

من جهة أخرى، نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والقوات العسكرية المشاركة في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1440هـ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد وزير الداخلية، خلال لقائه مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج في مقر وزارة الداخلية في منى أمس، أن نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ جاء بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة التي وفرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن اعتزازه بالجهود المشرفة غير المستغربة التي أداها رجال الأمن وزملاؤهم في القطاعات العسكرية والمدنية المشاركون في أعمال حج هذا العام، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في توفير وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وما لمسه من التزام حجاج بيت الله الحرام بالتنظيمات والتعليمات مما أسهم في تيسير وتسهيل أداء نسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

ونوه وزير الداخلية بما تم تقديمه من جهود في سبيل خدمة الحجاج، داعيا الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج سعيهم وأن يعودوا لديارهم سالمين غانمين.