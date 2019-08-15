مدير الأمن العام: العمل بروح الفريق الواحد يدعم تحقيق «رؤية 2030»

قال الفريق أول ركن خالد الحربي، مدير الأمن العام، إن العمل بروح الفريق الواحد يدعم تحقيق "رؤية المملكة 2030"، مؤكدا أن المحافظة على النجاح يتطلب مزيدا من الجهد والعطاء والإخلاص للبقاء على القمة وتطوير الإيجابيات.

جاء ذلك خلال لقاء مدير الأمن العام، أمس، قيادات قوات أمن الحج المشاركين في حج 1440هـ يتقدمهم اللواء سعيد القرني قائد قوات أمن الحج.

ونقل مدير الأمن العام للجميع تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وتهنئته للأمن العام بعيد الأضحى المبارك والنجاحات التي تحققت في موسم حج هذا العام في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وقال: "الحمد لله الذي من علينا بشرف خدمة الحجيج وتحقيق تطلع القيادة بأن يكون الحاج متفرغا للعبادة والنسك من خلال توفير الأمن والسلامة له منذ وصوله إلى أرض هذه البلاد حتى عودته إلى وطنه سالما غانما"، مرجعا ما تحقق في حج هذا العام من تميز أنه "يعود أولا إلى توفيق الله ثم همم الرجال الذين بذلوا وما زالوا مستشعرين عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على كاهل كل مشارك من الجندي المتدرب حتى أعلى رتبة، محتسبين الأجر من الله - عز وجل".

وأضاف: "لقد مكننا الله - سبحانه وتعالى - وشرفنا بخدمة حجاج بيته، ونحتسب هذا العمل عند الله أننا أخلصنا وذللنا الصعاب وتجاوزنا في أدائنا بتوفيقه مصاعب الزحام وحركة المركبات بوحدة البذل وإخلاص العمل"، مؤكدا أن "النجاح دائما حليف المبدعين، لكن المحافظة عليه تتطلب منا مزيدا من الجهد والعطاء والإخلاص للبقاء على القمة في مقبل الأيام وتطوير الإيجابيات التي أسهمت في هذا النجاح ومعالجة القصور إن وجدت فورا خدمة لهذا الشرف العظيم الذي خصنا الله به".

وأفاد الفريق أول خالد الحربي، أن العمل بروح الفريق الواحد يدعم تحقيق "رؤية المملكة 2030"، بفضل الله ثم عطاء الرجال وحسن تنفيذهم الخطط التي استندت إلى دراسات مستفيضة وخطط نوعية ومتابعة من وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج لجميع المراحل حتى أصبح النجاح مثار إعجاب الآخرين من داخل المملكة وخارجها، وسطر المشاركون أروع درجات البذل والعطاء ابتغاء مرضاة الله، سائلا الله - عز وجل - أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.