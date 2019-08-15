مسؤولون عرب: حج ناجح بامتياز .. وخدمات تفوق الوصف

أكد عدد من الوزراء رؤساء مكاتب شؤون الحجاج العرب على أن حج هذا العام تميز بجودة الخدمات وسلاسة ومرونة الخطط، مشددين على أن التخطيط والتنفيذ من قبل كل الجهات العاملة في الحج كان وراء هذا التميز والنجاح.

وأشادوا بمرور الموسم دون أي صعوبات أو مشكلات، مشيرين إلى أن تلافي سلبيات المواسم الماضية وتنمية الإيجابيات أسهما في هذا النجاح الباهر.

ووصف الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمني موسم الحج بالناجح، مؤكدا تمتع نحو 24 ألف حاج يمني بمنظومة الخدمات منذ وصولهم منفذ الوديعة حتى أدائهم الفريضة.

وثمن الوزير اليمني الخدمات والإمكانات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووفرتها للحجاج اليمنيين، مشيدا بتعاون الجهات ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لهم ممثلة في وزارة الحج والعمرة، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية.

ورفع إبراهيم العيتاني مدير هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان، التهاني للحكومة السعودية باسمه واسم كل الحجاج اللبنانيين بمناسبة نجاح الموسم.

وأرجع العيتاني هذا النجاح إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لراحة ضيوف الرحمن، والمشاريع الجبارة مستشهدا بقطار المشاعر وجسر الجمرات الجديد، وتوسعة صحن الطواف، والخيام المطورة، وغيرها من المشاريع التي يصرف عليها ملايين الريالات؛ لتقديم خدمة تليق بحجاج بيت الله الحرام.

وأشاد محمد العباني رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مكتب شؤون حجاج ليبيا بالتسهيلات السعودية المقدمة لحجاج بلاده، بدءا من إنهاء إجراءات السفر من موظفي الجوازات والاستقبال في المطار والنقل والسكن والفنادق المجهزة، مشيرا إلى أداء 8300 حاج ليبي لمناسك حج هذا العام.

وتطرق العباني إلى الخدمات المقدمة من السعودية لتسهل على الحجاج أداء نسكهم، واصفا إياها بالمنظمة والمميزة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بصورة طيبة، وبسلاسة وانسيابية، رغم العدد الكبير في الحج.

بدوره، أكد شيخ نور محمد حسن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الصومالي وجود تطور كبير في مستوى الخدمات المقدمة وتسهيلات متواصلة تقدم للحاج الصومالي في كل عام.

وقال، "ما رأيته من خدمات وتسهيلات يفوق الوصف، وهو أمر لا يمكن لأي دولة بالعالم أن تقوم فيه"، وأثنى على التعاون المثمر مع كل الجهات العاملة في الحج من جهات أمنية وزارة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية وباقي الجهات.